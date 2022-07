Du kan hjelpe astronomer med å oppdage Jupiters hemmeligheter!

Som Futura forklarte i en tidligere artikkel, fremveksten avastronautikk i løpet av andre halvdel av 1900-talletmeg århundre tillot modellene og teknikkene for geofysikk og geokjemi å bli transponert til andre planeter for å utføre sammenlignende planetologi og se hvordan de andre planetene hadde utviklet seg og hadde blitt strukturert under forskjellige forhold. Derfor er det litt som om naturen var et gigantisk laboratorium som har eksperimenter under ulike forhold med planetene, som lar oss forstå hvilken innflytelse den eller den parameteren har på tilstanden til en planet når den er variert. Vi kan tydeligvis ikke gjøre det samme med jorden som ville vært i et laboratorium der vi ville gjort disse eksperimentene (til en viss grad, numeriske simuleringer eller analog, for eksempel erfaring VKSmen det kan hjelpe oss å forstå planetene).

Geofysikk og geokjemi er både interne og eksterne, og det er derfor disse vitenskapene ikke bare brukes på vulkanisme eller ved opprinnelsen til jordisk magnetisme, men tillater også modellering avatmosfære og oppvarmet av vår blå planet. Derfor betyr det å gjøre komparativ planetologi også å modellere og forstå atmosfærene til VenusMars og gassgiganter. Dette kan igjen hjelpe oss å forstå jorden og dens klima bedre.

All vitenskap er basert på eksperimentelle data og siden starten bane Om Jupiter i 2016, sonden juni NASA gir oss store mengder av det. JunoCam-instrumentet leverte dermed til Noosphere gigabyte med bilder tatt i løpet av 40 baner rundt Jupiter, hvorav noen ble tatt noen tusen kilometer over gigantens atmosfære.

En presentasjon av Juno-oppdraget. For en ganske nøyaktig fransk oversettelse, klikk på det hvite rektangelet nederst til høyre. Da skal de engelske undertekstene vises. Klikk så på mutteren til høyre for rektangelet, deretter på «Undertekster» og til slutt på «Automatisk oversettelse». Velg «fransk». ©NASA, Jet Propulsion Laboratory

Dette er imidlertid problemet, som postdoktor i fysisk og astronomi Ramanakumar Sankar: » Det er så mange bilder at det ville ta vårt lille team flere år å se gjennom dem alle. Vi trenger publikums hjelp til å identifisere hvilke bilder som har virvelvinder, hvor de er og hvordan de vises. Med katalogen over funksjoner (spesielt virvler) på plass, kan vi studere fysikken bak hvordan disse funksjonene dannes og hvordan de forholder seg til strukturen til atmosfæren, spesielt under skyerhvor vi ikke kan observere dem direkte «.

Derfor har han sammen med sine medforskere ved University of Minnesota og med støtte fra NASA laget et nytt borgervitenskapelig prosjekt som lar frivillige spille en viktig rolle i å hjelpe forskere med å lære mer om planetens atmosfære. . Jupiter. Citizen scientists kan hjelpe astrofysikere hjemmefra, og med en kort opplæring tilgjengelig for alle, for å kategorisere titusenvis av fantastiske bilder tatt fra juni.

En ny Zooniverse-avatar, Jovian Vortex Hunter

Prosjektet ble kalt på engelsk. Jovian Vortex Hunter (virvelvindjager jovianer) og inneholder mer enn 60 000 bilder. han er en del av Port borgervitenskap dyreuniversetutvidelse av det opprinnelige prosjektet galakse zoo som inviterte Internett-brukere til å klassifisere galakser. Futura har allerede dedikert flere artikler til denne portalen, som gir alle muligheten til å sette seg inn i en forskersko i forskningsfronten ved å bli f.eks.

Vi lanserer???? Jovian Vortex Hunter-prosjektet i dag! Hvis du liker søte bilder av Jupiter og fargerike skyer????☁️, bli med oss ​​videre https://t.co/3BhDPMAfu2 for å hjelpe oss med å klassifisere de forskjellige typene skyer på Jupiter! — The Zooniverse (@the_zooniverse) 21. juni 2022

nettsiden til Jovian Vortex Jeger (JVH) forklarer: » Jupiters atmosfære er veldig lik vår: det er skyer i forskjellige former og størrelser.På Jupiter består de fleste skyene av molekyler andre kjemikalier enn vann og kan måle flere tusen kilometer.Noen skyer er også laget av kraftige stormer mer enn 50 kilometer høye og hundrevis av kilometer i diameter.Å forstå hvordan disse skyene dannes er veldig viktig for å forstå Jupiters atmosfære og prosessene som skaper de fantastiske egenskapene vi ser.

Ulike skyer på Jupiter dannes under forskjellige atmosfæriske forhold (f.eks. stormer, virvler), lik hvordan vi får forskjellige typer skyer når atmosfæren er rolig eller stormfull på jorden.Jupiters skytyper avhenger også sterkt av kjemikaliet som danner dem.Jupiter har tre hovedskylag: skyer avammoniakk det er stort sett de du kan se når de dannes på toppen, etterfulgt av et lag med ammoniumhydrosulfid (en nøkkelingrediens i stinkbomber, så disse skyene er ikke de mest stinkende!).Dypt i atmosfæren (ca. 150 kilometer under ammoniakkskyene) ligger tykke vannskyer.

For å forstå hvordan disse forskjellige skyene dannes, må vi se på mangfoldet av skykarakteristikker i den jovianske atmosfæren.I dette prosjektet vil vi lage en katalog og gruppere JunoCam-bilder i forskjellige karakteristiske klasser av de tilstedeværende skyene.. »

For å hjelpe borgerforskere identifisere atmosfæriske virvler, prosjektet Jovian Vortex Hunter tilbyr ulike guider og veiledninger nyttig video. Hvert bilde vil bli vurdert av minst 16 personer. Til slutt vil katalogen tjene til å mate et nettverk av nevroner som vil tjene til å låse opp hemmelighetene til den jovianske atmosfæren fra andre lignende bilder ved å vise skjulte trekk og regelmessigheter i forhold til en fysisk og en kjemi som fortsatt må dekrypteres.