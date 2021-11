“Du kan ikke si noe slikt”: Raja Ningolan gjorde opp med Roberto Martinez

Historien mellom Roberto Martinez og Raja Ningolan er langt fra en lang rolig elv. De Ninja Etter EM 2016 vil Martinez være en del av laget når han tiltrer, blir snart satt på sidelinjen og blir ikke kalt opp av Roberto Martinez senere.

Gjesten på VRT-showet “Overtime”, Nainggolan gjorde det klart at Martinez var den ansvarlige for situasjonen.

“Hvis jeg teller noen hatter med Devils, er det bare Martinez sin feil. Ikke etter min livsstil” kunngjør han. “Du bør vite at jeg hadde en god euro i 2016. Den gang var Mark Wilmots trener. Fra den første kampen etter Martinez ble jeg droppet fra laget.”.

Det er en unnlatelse som Ratja ikke forstår, spesielt at trenerens tale ikke samsvarer med hans handlinger. “Roberto fortalte meg at jeg var en stor spiller, men han ga meg ikke tid til å spille, men han sa at jeg fortjente å spille uten å velge meg. Du kan ikke si det, la meg være i fred. Jeg liker folk som møter det.”.

Martinez besøkte en gang Italia for å ta en prat ansikt til ansikt med spilleren, og i denne utvekslingen mellom de to forsto han at hans internasjonale karriere ville ta slutt så lenge den nåværende Antwerpen-spilleren er spansk. “Jeg reiste til Italia og sa at jeg ikke kunne gi den rollen jeg hadde her til landslaget. Ikke noe problem for meg. Jeg ville allerede gjerne valgt 25 eller 26 navn. Men for ham, hvis jeg går på benken, kommer jeg til å skape en dårlig situasjon i gruppen. Da skjønte jeg at det var slutten. Martinez ville aldri ringe meg tilbake. Hvis han gjør det, sier jeg nei“.

Nygolan var ikke alltid et eksempel på god oppførsel, for eksempel ble han fotografert røykende på Devils Rally. Ikke noe stort for den tidligere Roma-spilleren. “Jeg vet ikke hvordan dette er et problem. Vi er godt trent, og det er lungene våre også. Det er ingenting galt med røyking, spesielt for å unngå stress og slappe av.”.