Du kan nå dele Bing chat-svar på Facebook og andre sosiale medieplattformer

Microsofts nye Bing-opplevelse er fortsatt i forhåndsvisning, men den gode nyheten er at den raskt forbedres for å bli mer nyttig. Programvaregiganten jobber hardt med å legge til nye funksjoner for å gjøre den nye Bing mer nyttig for brukerne. For eksempel la den nylig til muligheten til å dele Bing chat-svar med andre.

I en blogg innleggI dag kunngjorde Microsoft at den nye Bing-chatboten nå er utstyrt med muligheten til å tillate brukere å dele chat-svar med folk på forskjellige sosiale medieplattformer, inkludert Facebook, Twitter, Pinterest og e-post. Du kan også kopiere lenken til chat-svaret og dele det med hvem du vil.

Ved å dele svar med folk på sosiale medier, vil Bing-brukere indirekte oppmuntre flere til å prøve den nye Bing-opplevelsen. Dette vil igjen tiltrekke flere til Microsofts Bing-plattform. I tillegg til å øke Bings markedsandel, ved å oppmuntre flere til å bruke chatboten, vil Microsoft også lære mer om bruksmodellen, som vil være gunstig for å forbedre den generelle opplevelsen i nær fremtid.

I løpet av de siste to ukene har Microsoft lagt til en rekke nye funksjoner til den nye Bing-opplevelsen, inkludert raskere respons ved å implementere GPT-4-teknologier, Skype Chats med Bing, øke det maksimale antallet runder du kan ha i en enkelt samtale med Bing fra 10 til 15 og antall runder per dag fra 120 til 150, og mer. Redmond-giganten vil fortsette å legge til nyheter de kommende dagene.

Som en påminnelse er ikke Microsofts Bing tilgjengelig for alle, men Microsoft ser ut til å ha redusert ventetiden etter å ha satt brukere på Bing-ventelisten. Vi hørte rapporter forrige uke om at Microsoft tillot alle å prøve den nye Bing-opplevelsen uten å bli med på ventelisten. Dette førte til rykter om at Microsofts Bing ikke lenger var i forhåndsvisning. Imidlertid avklarte en bedriftsleder senere at den fortsatt var i forhåndsvisning.