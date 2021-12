du kan nå lytte til talepostmeldingene dine før du sender dem

WhatsApp har forbedret talepostfunksjonaliteten sin ettersom du nå har muligheten til å lytte til meldingene dine før du sender dem for å se etter feil og lydkvalitet.

Talemeldinger Hva skjer er det sånn perfekt når du har det travelt eller vil sørge for at meldingsintonasjonen blir levert riktig og det er ikke åpent for tolkning. Som vi så i fjor sommer, WhatsApp lar deg nå lytte til dem før du sender dem. Inntil nå, når du spilte inn en melding, ville appen sende den direkte så snart du slapp knappen.

WhatsApp har nettopp lagt til en forhåndsvisningsfunksjon for talepostmeldinger, slik at du kan Sjekk om meldingen er tydelig nok for mottakeren. Så du vil ha muligheten til det Vennligst endre talemeldingen før du sender den hvis den ikke passer deg. Som en påminnelse, hvis du er den som mottar en talepostmelding, er det det mulig å endre avspillingshastigheten til lydmeldingen.

Hvordan lytte til talepostmeldinger på WhatsApp før de sendes?

Meldingsforhåndsvisningsfunksjonen fungerer på samme måte som i andre meldingsapplikasjoner der den er tilgjengelig. Slik forhåndsviser du talepostmeldinger:

Åpen samtale

Trykk og skyv mikrofonen opp for å låse håndfriopptak.

Begynn å snakke

Når du er ferdig, trykk på stoppknappen.

Trykk på play for å lytte til opptaket. Du kan også berøre hvilken som helst del av opptaket for å spille det av fra nå av.

Trykk på søppelbøtta for å slette talepostmeldingen, eller trykk på “send” for å sende den.

Den Meta-eide e-posttjenesten sa at funksjonen har rullet ut sakte de siste ukene, og som nå er tilgjengelig på alle plattformer, inkludert iOS, Android, web og skrivebord. Foreløpig kan iPhone-brukere oppleve noen problemer med appen sin, ettersom vi har lært deten feil fikk den til å krasje på iOS. Faktisk har noen brukere ikke tilgang til kontaktene eller meldingene sine, men vi antar at dette vil bli fikset snart.