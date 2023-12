Du klarer å installere Windows 11 på din iPhone 14 Pro Max, alt fungerer perfekt

På X (Twitter) publiserte brukeren orangera1n en video der hun lanserer Windows 11 på en iPhone 14 Pro Max. For å gjøre dette brukte han UTM-applikasjonen, som lar deg lage en virtuell maskin på Apple-smarttelefonen. Etter noen tester tyder alt på at den er robust nok til å kjøre operativsystemet.

Gjennom årene har teknologiverdenen sett mange utviklere og hobbyister ta på seg uvanlige tekniske utfordringer. Blant dem har mange det gøy med å lage broer mellom to verdener som imidlertid er helt motsatte. Hvis du vil, kan du for eksempel installere Windows på MacBook-en din ved å opprette en ekstra partisjon på harddisken. Det er nå også mulig å installere Windows 11 på en iPhone.

Dette demonstreres av en video publisert på X (Twitter) av brukeren orangera1n, som er stolt over å ha installert det nyeste Microsoft-operativsystemet på sin iPhone 14 Pro Max. Faktisk, etter utseendet til en logo som vi kommer tilbake til senere og noen sekunders lasting (25 sekunder for å være nøyaktig), vises Windows 11-skrivebordet på smarttelefonskjermen.

Det er mulig å installere Windows 11 på iPhone 14 Pro Max

Forfatteren av videoen forklarer at hun brukte UTM for å nå sine mål. UTM er en applikasjon tilgjengelig på iPhone og Mac som lar deg lage en virtuell maskin, lik det Windows tilbyr, uten å måtte partisjonere lagringssystemet. I tillegg reagerte applikasjonen på publiseringen ved å spesifisere at Hypervisor, Apples rammeverk som tillater virtualisering, kun fungerer i versjoner før iOS 16.4.

Om samme emne: Windows 11: Copilot flytter til ChatGPT-4 Turbo og den nye DALL-E 3, hva endrer det?

Hva skjer med operasjonen? I motsetning til hva du kanskje tror, ​​ser det ut til at iPhone 14 Pro Max er perfekt i stand til å kjøre Windows 11 riktig. Bruk av den bruker bare 10 % av CPU-kapasiteten, sannsynligvis uten at noen applikasjoner er åpne. Smarttelefonens RAM brukes mye mer, noe som sannsynligvis har sammenheng med bruken av UTM for å få det til å fungere. Appen spesifiserer også at den støtter enheter via USB og AirPlay.