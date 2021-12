Disse avgjørelsene kommer etter publiseringen av en undersøkelse utført av en brasiliansk NGO.

I denne etterforskningen er NGO-en JBS, Marfrig og Minerva, tre brasilianske kjøttprodusenter, anklaget for å ha deltatt i avskoging i visse områder av landet. NGO hevder at noen produkter knyttet til avskoging finnes i europeiske supermarkeder, i form av tørket biff, corned beef eller ferskt kjøtt.

Av denne grunn har Carrefour-gruppen trukket fra sine butikker i Belgia en referanse til merket Jack Link’s, som gjør en del av sin beef jerky i Brasil med industriselskapet JBS.

Auchan sa på sin side at de har startet en prosedyre for å tilbakekalle Jack Links produkt i Frankrike og er i ferd med å undersøke kilden. Gruppen opplyser også at den ikke får brasiliansk biff for sine private merker.







Delhaize også

Endelig er Delhaize forpliktet til å fjerne alle Jack Link-produkter fra hyllene deres.

Men det er ikke over ennå: Flere andre store distribusjonskjeder som Lidl og Albert Heijn i Nederland samt Sainsbury’s og Princes i Storbritannia tar initiativ for å unngå å selge brasiliansk storfekjøtt hvis produsenter er knyttet til avskogingstiltak.

“Disse handelstiltakene, kombinert med ny europeisk lovgivning som tar sikte på å bekjempe importert avskoging, viser at difteri stresser skogødeleggere,” sa Nico Mozi, direktør for NGO Mighty Earth Europe.