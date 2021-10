Fra balkongen i aulaen hørte Gregory og Caroline først scener før en figur dukket opp med “Jogging, Kalashnikov”.

De lener seg mellom de to seteradene og venter med lukkede øyne. “Det er litt farlig,” sa Gregory, en 39 år gammel datavitenskapsmann.

“Der, en kommandostemme som sa:” Stå opp “, minner meg om Gregory, den blå skjorten, det burgunder -skjerfet, den myke stemmen.” Jeg lukker øynene. Den andre gangen. + Stå opp. ”

Gregory åpner øynene og pistolen sikter mot ham. Han reiste seg og hentet sekken. “Hvorfor bærer du eiendelene dine?”, Spør jihadisten. “Du trenger det ikke lenger, du kommer til å dø”.

Venninnen Carolyn vitnet i rullestol foran spesialhjelpsretten og prøvde å snakke direkte: «Jeg leste at det er vanskelig å drepe noen vi snakker med,» forklarer den 40 år gamle blonde kvinnen. Jeg fortalte ham at jeg ikke kunne stå opp, og jeg var funksjonshemmet. Han fortalte meg at han ikke brydde seg.

De to angriperne samlet gislene sine, hentet David og Sebastian, og holdt balansen på en skinne på den ytre fasaden av Pataclon. Totalt er de elleve på rad, sittende mot veggen på balkongen.

David, en 23 år gammel bartender på den tiden tenkte bare på å “drikke øl med vennene sine” og er nå “sikker” på at han skal dø.

Foran dem satte jihadisten Ford Mohammed Agath foten på sporene og hang de som ikke kunne flykte fra gropen.

Angriperne “ser ut til å ha det gøy”, vitnet de tidligere gislene under rettssaken. “Se, de later som de er døde,” spøker jihadisten.

Ismail Omar Mostafa advarer gisler: “Den som prøver å være forsiktig, jeg skal drepe ham.”

De kaller kravene deres “for Syria”, “Fran is ois Hollandes skyld.” Vi må vite hvem som stemte på hvem. De blir fort irritert over svarene: “Men vent, er det noen som stemmer her?” “.

På et tidspunkt ler gislet nervøst. Han senket gangen nede, sier David. “Et skudd treffer. Jeg føler ingenting lenger, det er linjen for helvete.” Men gislet ble brakt tilbake, og vi skjøt nær hodet hans.

“Jeg er heit”

Sami Amimor, som utførte det tredje angrepet, aktiverte eksplosjonsbeltet da han ble skutt av politiet i nærheten av åstedet.

Gislene blir overført til et mindre rom. De to angriperne ser ikke ut til å ha en plan, vil ringe media, lytte til walkie-talkies og deretter ringe for å “forhandle”.

“Jeg skjønte raskt at de ikke hadde noe å forhandle med,” sier Caroline, som andre tidligere gisler.

En av dem begynner å jogge på plass, husket hun. “Jeg er varm på å ta denne giselen sist,” erklærer han.

Så satte han seg nervøst ved siden av henne. “Albuen hennes er mot kneet mitt,” sa hun om beltet, “tommelen på detonatoren.” Hun fokuserer på å ikke bevege seg.

Gregory, talsmannen for jihadistene, tar ansvar når politiet griper lokalene: “Vi er to, vi har Kalashnikovs og eksplosive belter”, “Hvis du ikke rygger, vil vi drepe alle, vi kaster opp”.

Han prøver å sende et telefonnummer til PIS -forhandleren, men politimannen har en sterk sørlig aksent og de må ha hatt problemer med å forstå hverandre. David ser på det som en “kjent annonse for olivenolje”, og gislene ler alle et øyeblikk.

Ved roret beklager Gregory at han sa denne episoden til media, “noen tok det dårlig”. “Det fikk oss bare til å puste litt i denne skrekken,” sa han.

“Det blåser noen ganger aksenten,” svarte han – sørfra – slik at president Jean -Louis Peiris fikk publikum til å le.

Gislene vil alle overleve angrepet på PRI, “et mirakel”, og deretter gjenta “suppene” til venner.

To av gislene vil bli drept i angrepet, med en mann som skyver beltet.

Arnaud var noen få skritt unna. Ved roret husket denne store skallede mannen de fryktelige vitnesbyrdene om “blodbadet” til de 90 menneskene som døde i Patna den kvelden.

“Jeg vil si en ting. Jeg badet i blodet og motet til terroristen. Jeg hadde det så gøy,” sier han.