«Du vil ikke sitte her mens de dør»: Familier til gisler okkuperer det israelske parlamentet (VIDEO)

Den 7. oktober 2023 førte et angrep fra terrorgruppen Hamas som tok 253 gisler mange israelske familier i uro. Rundt 130 gisler holdes fortsatt og deres kjære venter desperat på løslatelse. Mange av dem pekte også på manglende handling fra Benjamin Netanyahus regjering i løslatelsen.

For å gjøre sin stemme hørt gikk rundt ti demonstranter inn i Knesset (det israelske parlamentet, red.anm.), og møttes deretter i finanskomiteen. Frustrert over skjebnen til sine kjære og anklaget regjeringen for å neglisjere dem, blokkerte ofrenes familier sesjonen iført svarte skjorter med slagordet.Ta dem med hjem nå. De utfordret høyrøstet parlamentsmedlemmene.Slipp dem nå, nå, nå! Frigjør dem nå, nå, nå!»

I sine symboler oppfordrer familiene den politiske klassen til å handle: «Du vil ikke sitte her mens de dør der!» En demonstrant holdt bilder av tre medlemmer av familien hans som ble tatt som gisler 7. oktober. «Jeg vil gjerne se minst en av de tre i live«, utbryter hun. «Hvis dette var familien din, hva ville du ha gjort? Jeg trenger broren min, forstår du? Nå!», Et annet slagord.

Hamas sier angrepet 7. oktober var «nødvendig handling», men innrømmer «feil»

Statsminister Benjamin Netanyahus oppførsel blir ofte trukket frem Etter Hamas' avvisning av betingelsene for løslatelse av gisler og dets avslag på å etablere en humanitær våpenhvile.