Dua Lipa dropper «Houdini»-bomben, og internett blir freaking over hennes nye musikkvideo

Dua Lipa Ikke kast bort tiden. Tre og et halvt år etter hitalbumet hans Lengter etter fremtidenSangeren kommer tilbake denne fredagen med et nytt spor designet for dansegulvet, «HoudiniDet er ingen ringere enn en teaser for hans neste album, planlagt til 2024, som han co-produserte med dem. Kevin Parker, frontmann i Tame Impala.

Denne nye hiten til popstjernen blander dyktig pop, disco og elektro for å glede sangerens fans, så han starter en ny vending i karrieren. Men fremfor alt er det klippet som følger med sangen som skaper mye snakk på nettverkene. Sangerinnens røde hår og hennes erotiske dansebevegelser slo an hos fans og internettbrukere, som fablet om ikonet deres. «Beste popsanger i moderne tid», «Herregud, for en gudinne», «Dua lyser fortsatt opp skjermen» er alle X (ex-Twitter) eller Instagram. På bare 11 timer nådde den offisielle musikkvideoen seks millioner visninger på YouTube, og toppet globale trender. Etter en kort pause etter hans verdensturné «Future Nostalgia Tour«, Dua Lipa tok seg av comebacket hennes. Og dette er bare begynnelsen.