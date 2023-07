Dubai åpner et nytt megaprosjekt… men det er bra for planeten! (Video) – New Tribune

DubaiDenne perlen av innovasjon fortsetter å generere fremtidige faraoniske prosjekter. Hans siste prestasjon? Verdens største avfall-til-energi-anlegg, som kunngjorde forrige tirsdag av kronprinsen av Emiratene, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Denne enorme investeringen, som beløper seg til 4 milliarder UAE-dirham (1,08 milliarder dollar), bekrefter landets ønske om å bli en global leder innen fornybar energi.

Dette industrikomplekset Warsan, Dubais nyeste perle, er like imponerende i skala som i effektivitet. Kronprinsen fremhevet kapasiteten til denne fabrikken Den produserer 220 megawattimer med energi, nok til å drive 135 hjem. I tillegg til energiutbytte har dette anlegget eksepsjonell prosesseringskraft. I virkeligheten, Den kan behandle 2 millioner tonn avfall årlig uten å ha negativ innvirkning på miljøet.

Den «grønne» naturen til denne planten er kjernen i UAEs interesser. Som land har man som mål å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Etableringen av dette anlegget er en del av denne nasjonale strategien og viser et klart ønske om å respektere denne forpliktelsen.

I løpet av de siste 15 årene har landet allerede investert mer enn 40 milliarder dollar i grønn energi, noe som viser en reell vilje til å fremme bærekraftig utvikling. Dette nye faraoniske prosjektet, langt fra å være en enkel symbolsk gest, er posisjonert som et håndgripelig verktøy for å konvertere avfall til energi, og bidra til en renere og grønnere fremtid. Som konklusjon er denne nye investeringen fra Dubai mye mer enn en demonstrasjon av sin finansielle styrke, den er et avgjørende skritt mot en mer bærekraftig fremtid.