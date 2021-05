Dubai oppdaterer Coronavirus sikkerhetsprotokoller og muliggjør full hotellkapasitet

DUBAI: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) har startet virtuelle møter med potensielle investorer i forkant av det planlagte første offentlige tilbudet om sin boreenhet, sa to kilder til Reuters.

Banker som jobber ved ADNOC Drilling planlegger samtaler med lokale, regionale og internasjonale institusjonelle investorer for å undersøke appetitten for det potensielle salget, sa kildene, som nektet å bli navngitt ettersom saken ikke er offentlig.

Møtene blir beskrevet som et første engasjement, sa en av kildene, hvor selskapet som er planlagt for et offentlig aksjesalg blir presentert og tilbakemelding fra investorer blir innhentet.

ADNOC, som leverer nesten 3 prosent av den globale etterspørselen etter olje, nektet å kommentere da de ble kontaktet av Reuters mandag.

Enheten er planlagt å bli offentlig i tredje kvartal, en av kildene som tidligere er sagt. Selskapet kan skaffe minst 1 milliard dollar fra salg av aksjer, sa kilden.

ADNOC Drilling eier og driver en stor flåte med rigger, inkludert 75 landrigger, 20 offshore løfterigger og 11 brønnvannsrigger, ifølge nettstedet.

Borevirksomheten er avgjørende for ADNOCs oppstrømsdrift, da det hjelper oljeselskapet å nå sine produksjonsmål.

ADNOC har invitert en håndfull internasjonale og lokale banker til å delta i den offentlige salgsprosessen av ADNOC Drilling-aksjer, som vil finne sted senere denne måneden.

ADNOC-sjef Sultan Al-Jaber har vært hovedarkitekt for transformasjonsstrategien selskapet startet for mer enn fire år siden, og har skapt et investeringsteam for å tjene penger på eiendeler og skaffe midler fra internasjonale aksjekonsern private.

Gruppen planlegger også å lansere Fertiglobe, et gjødselselskap med den nederlandske kjemiske produsenten OCI, senere i år.