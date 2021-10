Dublins skatteøkning i selskaper har destabilisert

“Teknikk”

Dublin (awp/dpa) – Etter at Dublin sluttet seg til den globale skattereformen med en minimumsskatt på 15%, står teknologiselskaper som valgte Irland som hovedkvarter i Europa på grunn av sine lave skatter, for en radikal endring i statusen.

“Irland har gjort stabiliteten i systemet til en av faktorene som tiltrekker seg utenlandske investeringer i Irland,” sier Seamus Covey, foreleser i økonomi ved University College Cork (UCC).

“Jeg tror ikke denne stabiliteten og disse fakta kan tas for gitt nå,” la han til i et spørsmål til AFP.

Siden 2003 har Irland holdt selskapsskattesatsen på 12,5%, noe som gjør den til en av de laveste i verden og absorberer den blant sine kritikere som et skatteparadis. Landet hadde vært sterkt imot den pågående globale skattereformen, som ble forhandlet frem i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

Når land søker etter midler for å gjenopprette sine offentlige finanser som er skadet av pandemien, tar denne reformen sikte på å bekjempe skatteunndragelse fra multinasjonale selskaper, for det meste amerikanske, som registrerer seg i land med lave skattesatser.

Landemerkeavtalen som ble annonsert i juli, og som tilhører 134 land på den tiden, vil være bindende for multinasjonale selskaper med en omsetning på minst 750 millioner euro, inkludert flere store teknologikonsern som har bosatt seg i Irland for sitt europeiske hovedkvarter.

Ved å signere dette forliket endrer Dublin sin økonomiske modell. I følge en meningsmåling av The Irish Times var en stor del av irene for å holde renten på 12,5%, noe som har gjort det mulig for landet å oppnå rask økonomisk vekst de siste 20 årene.

For øyeblikket har Facebook, Google og Apple store kontorer i Irland, og vekten deres i landets økonomi kan ikke undervurderes: den digitale sektoren står for 13% av landets BNP og sysselsetter 210 000 mennesker, etter bransjegruppen Technology Ireland.

Teknologibommen er spesielt synlig i Dublin rundt ‘Silicon Docks’, der Google og Facebooks metall- og glassbygninger skiller seg ut mot landskapet.

Nesten et merke

Covey mener at en økning på 2,5 poeng i selskapsskattesatsen ikke burde føre til arbeidsgiverutvandring på kort til mellomlang sikt.

Imidlertid bemerker han at måten internasjonalt press fra OECD- eller G7 -land har fått Dublin til å endre prisene, kan få selskaper til å tenke seg om to ganger før de inkorporerer eller investerer i Irland.

Bare se på overskriften på en artikkel i den konservative britiske avisen The Telegraph torsdag: “Irland bøyer seg og endrer sin lavskattemodell”.

For Frank Barry, professor ved Trinity College Dublin, “Betydningen av de 12,5% er at den virkelig er kjent over hele verden for alle som er litt interessert i” skattespørsmålet “.

“Det har nesten blitt et merke, det er hovedproblemet med å endre det,” legger han til i et spørsmål til AFP.

Noen frykter også at ved å miste skattefordelen vil Irland avstå land til de mest folkerike landene.

Men det faktum at Irland sluttet seg til en avtale signert av flertallet av verdens nasjoner gir en annen form for sikkerhet.

Spesielt siden finansminister Paschal Donohue insisterte på at Dublin hadde sikret seg en større konsesjon ved å fjerne omtale av “minst 15%” fra oppgjøret for bare “15%”, noe som for Dublin fjerner risikoen for fremtidige økninger i denne terskelen terskel.

Avtalen, som blir ferdigstilt i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, inneholder også noen forslag til skatteselskaper som skaper inntekt og ikke bare der de er registrert.

Noe som kan ha bredere implikasjoner for digitale virksomheter.

De “store landene”, spesielt gruppen av syv (G7) ønsker å få tak i skatteinntektene “, men” selv om de samler inn en enorm mengde selskapsskatt, er sysselsetting fortsatt en stor bekymring for selskapet. ” “Irland,” avslutter Barry.

