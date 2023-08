Duchel «beklager» for Kane etter Leipzig-nederlaget: «Han tror nok vi ikke har trent på 4 uker…»

Lørdag morgen, Harry Kane Offisielt signert med Bayern München for å bli den dyreste spilleren i Bundesliga-historien. Samme kveld var han allerede på notelisten for den tyske supercupen. En perfekt mulighet for detPrins Harry«For å åpne titteltelleren sin, ung i trettiårene (han feiret sin 30-årsdag 28. juli), har engelskmannen ennå ikke vunnet noe i valg eller klubber.

På benken for å starte kampen så Kane sitt nye lag synke i første periode mot et svært målbevisst Leipzig-lag (0-2). Han beveget seg deretter opp til timemerket, men noen minutter senere, Dani Olmo Han scoret det tredje målet og fullførte et praktfullt hat-trick. Resultatet beveger seg ikke lenger (0-3).

Etter kampen og dette knusende nederlaget, treneren til Bayern Thomas Tuchel Tenkte litt på den nye rekrutten hans: «Jeg synes synd på Harry Kane, han tror nok vi ikke har trent på fire uker. Prestasjonen vår i dag har ingenting å gjøre med det vi forventet i dette spillet. Det har vært en veldig bittersøt kveld, beklager«.

Kom igjen Harry, ikke mist håpet!