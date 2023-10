DuckDuckGo-sjef sier at Google-kontrakt forhindret Apple-avtale – 5. oktober 2023 kl. 19:06

Administrerende direktør for den private søkemotoren DuckDuckGo sa at samtalene hans med Apple om en potensiell avtale kollapset på grunn av Googles multimilliard-dollaravtaler med smarttelefonprodusenten, ifølge transkripsjoner fra den landemerke antitrust-rettsaken til en Alphabet-enhet.

Gabriel Weinberg, som også grunnla selskapet, vitnet den 21. september om effekten på DuckDuckGo av de 10 milliarder dollar i årlige utbetalinger Google gjør til smarttelefonprodusenter og andre selskaper for å holde søkemotoren i fokus på datamaskiner og mobile enheter.

Noe av vitnesbyrdet hans fant sted utenfor offentlig syn.

En redigert transkripsjon avslørt onsdag kveld viste at DuckDuckGo inngikk en avtale med Apple i 2014 for å vises som et alternativ på Apple-enheter. Kort tid etter begynte DuckDuckGo å lobbye Apple for å gjøre det til standardalternativet for brukere som ønsket å jobbe privat, noe som begrenset dataene som ble samlet inn om brukeren.

Appskapere tar sikte på å være standardalternativet i sitt felt, enten det er søk, kart eller andre ting, fordi mange brukere ikke er i stand til eller motvillige til å endre standardinnstillingene.

Weinberg sa at Apple virket «virkelig interessert» i 2016, og ledere fra de to selskapene møttes i 2017 og 2018 for å diskutere bytte til DuckDuckGo som standard personvernmodus. DuckDuckGo har omtrent 2,5 % av søkemarkedet, vitnet han.

I disse møtene, sa Weinberg, uttrykte Apple-ledere bekymring for at deres distribusjonsavtaler med Google forhindret endringer.

Justisdepartementet sa at Google, som eier rundt 90 prosent av søkemarkedet, betaler rundt 10 milliarder dollar i året til Apple, andre smarttelefonprodusenter og andre selskaper for å utføre standardsøk. Denne søkepåvirkningen har gjort Google til en viktig aktør i det lukrative annonsemarkedet, og har økt fortjenesten.

I 2019 bestemte Apple seg for ikke å gjøre den endringen, og den potensielle avtalen falt gjennom, sa Weinberg.

Weinberg sa at han hadde kommet med lignende forslag til Samsung og andre selskaper, og at de også ble avvist.

«Google-kontrakten til hvert av disse selskapene var nøkkelen som hindret oss i å komme til enighet med dem,» la han til.