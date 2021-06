Duke’s Duke snakker om veldedighets “barbarisk handling” Prins Harry er sønderknust Royal | Nyheter

Hertugen av Sussex oppfordret folket til å “stå i solidaritet med de humanitære hjelpearbeiderne og samfunnene de tjener”, og fremhevet farene som veldedige arbeidere utgjør for å gjøre verden til et bedre sted.

The Hollow Trust sa at det brutale angrepet ble utført av en ukjent væpnet gruppe rett før klokka 22 lokal tid.

“Disse arbeiderne bestiller livet hver dag for å gjøre verden til et tryggere sted.

En bitter borgerkrig mellom 1975 og 2002, som betyr at Angola er en av de mest utvinnede i verden, inneholder 1200 landminer, ifølge Hollow Trust.

I 2019 fulgte prins Harry i fotsporene til sin avdøde mor i Angola og var i stand til å se de positive endringene dette prosjektet har skapt for lokalsamfunn.

Duke sa for to år siden at det var “veldig emosjonelt” å se Dianas skritt tilbake og forvandlet seg fra et usikkert og forfallent sted til et pulserende samfunn av lokale virksomheter og høyskoler.

Han la til: “Hvis han ikke hadde kjempet slik han gjorde, kan det fremdeles være en landmine.

“Jeg er stolt av det hun klarte å gjøre. Jeg møter disse barna som er født i denne gaten her.”