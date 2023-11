Dumont de Chassart og Besard: den nye bølgen av belgisk golf slår hardt!

Sesongen 2023 er avsluttet i de viktigste internasjonale herrekretsene. Dette er en flott mulighet til å gjøre oversikt over prestasjonene til de forskjellige belgiske spillerne.

Thomas Detry var ikke opp til sine utfordringer

Medlem av den amerikanske PGA-touren, den 30 år gamle mesteren fra Brussel, har ikke oppnådd målene sine. I starten av sesongen håpet han å vinne sin første turnering, bryte inn i verdens topp 50 og konkurrere i Ryder Cup. Han klarte ikke å møte disse utfordringene. I virkeligheten, ofte godt plassert, klarer den fortsatt ikke å treffe de viktige øyeblikkene. Ingen har glemt hans siste runde i Soudal Open, hvor seieren rakte armene hans. Det er helt klart det mentale aspektet av spillet hans Jérôme Theunis» protesjé må jobbe med for å ta et nytt steg i karrieren. For det er ikke talent som mangler.

Den supersoniske debuten til Adrien Dumont de Chassart

23-åringen fra Villers, som ble profesjonell i juni, fikk sin supersoniske debut på den amerikanske Korn Ferry Tour. Vinner av sin første turnering, oppnådde han fem andre topp 10-er (en historisk rekord) for raskt å besegle opprykk til PGA-touren i 2024. Han ble sitert et øyeblikk blant kandidatene for uttak i Ryder Cup, og markerte deretter tiden, men med spillet sitt offensivt, har helt klart potensialet til å fortsette sin maktstigning i den amerikanske premierkretsen. Hvis han blir bekreftet, vil han være i en ideell posisjon til å forsvare, med Detry, Belgias farger under Paris-lekene.

Nicolas Colsaerts er en suksess … på britisk TV

Til tross for en god avslutning på sesongen, klarte ikke Brusselseren å beholde kortet sitt på DP World Tour og må i 2024 nøye seg med å spille invitasjonsturneringer. Fysisk redusert siden helseproblemene i november 2021 (en sjelden nyresykdom), har den belgiske bombemannen, som nettopp har feiret sin 41-årsdag, blitt filosofisk over tid og prioriterer, så snart som mulig, familielivet. Imidlertid renner golf fortsatt gjennom hans årer. Når han ikke er på gata, kommenterer han store turneringer for britisk TV (hvor han er en suksess). Og tydeligvis er målet hans å beholde rangen som Ryder Cup-visekaptein. Håper på noe bedre…

Matthis Besard, den andre hyggelige overraskelsen

Dette er den hyggelige overraskelsen denne slutten av året. Også en profesjonell siden i fjor vår, 23-åringen fra Flandern har nettopp blitt forfremmet til DP World Tour takket være sin tredjeplass i Tarragona-klassifiseringen. En sann bragd for denne spilleren som hadde en fryktelig start på Challenge Tour. Med Dumont de Chassart symboliserer Besard fullt ut den nye bølgen av belgisk swing. Trenet i Waregem, gått gjennom det amerikanske universitetssystemet, har han et mindre slående spill enn Adrien, men hans svært komplette tekniske rekord skulle tillate ham å fortsette fremgangen.

Thomas Pieters bør ikke se OL i Paris

I eksil i LIV (den berømte dissidentkretsen finansiert av saudiske petrodollar), har den innfødte Antwerpen egentlig ikke skapt overskriftene med sine resultater (bare en topp 10 for året). Etter å ha falt til 163. plass i verden vil han ikke lenger ha tilgang til noen Grand Slam i 2024 og vil trolig også gå glipp av Paris-OL. På den annen side bør du ikke angre på valget ditt fra et økonomisk synspunkt. Til tross for sine skuffende prestasjoner, mottok han nesten 4 millioner dollar for sine problemer denne sesongen.