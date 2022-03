Duralcon påtvinger sitt stålsinn på Pokémon-enheten

Skynd deg opp motstanderne dine på Pokémon UNITE med Duralugon nå tilgjengelig. Denne Range Attacker er klar til å dele gulvet for lys, spiker og seier! Når du bruker baseangrepet, sender Durolugan ut en kraftig lysstråle, som forårsaker skade på Pokமொmon-treffet. Hans tredje grunnleggende angrep er styrkende og påfører de stråletreffende fiendene enda mer skade. Hans dyktighet, heavy metal, hindret ham en gang i å bli blåst opp i luften eller slått tilbake. Den kan slås på igjen etter avkjøling.

Duralcons evner

I trinn 1 og 2 kan duralcon læres Skjerping Og Stålspiker..

Sharpen minimerer skader forårsaket av turbulens i en kort periode. Hvis de neste tre grunnleggende angrepene er mot Pokemon, vil de forårsake ytterligere skade.

Når du bruker en stålklo, blir tårnet angrepet av sine solide klør. Fienden angrep og skadet Pokémon og hastigheten på deres bevegelse ble redusert for en kort stund. Etter å ha brukt denne muligheten, er Duralcons neste grunnleggende angrep autorisert.

I 5. trinn kan Sharpen oppgraderes til en av to funksjoner: Lightcanon Og Drago-sjokk.

Når du bruker lett artilleri, deler Duralugon gulvet på det angitte stedet, og skader den motstående Pokமொmon i det berørte området og reduserer driftshastigheten deres i en kort stund. I kort tid etter bruk av denne funksjonen, skyter grunnleggende angrep og bemyndigede angrep laserstråler. Rekkevidden deres er utvidet, og strålen gjør skade på alle fiendtlige Pokémon-angrep. Skaden forårsaket av autoriserte angrep er større enn de grunnleggende angrepene, og de bremser handlingstakten mot Pokémon-seier på kort sikt. Når Pridecanon oppgraderes, kan det hende at motstanden mot Pokமொmon i effektområdet ikke fungerer på kort tid.

Når Duralugan bruker Dragon Shock, lader den opp kraften før den skader den motsatte Pokமொmon i effektområdet. Bevegelseshastigheten reduseres under lading, men denne tiden er lengre, den takler en større del av effekten og mer skade. Når Dragon Shock er kjent, vil en skadeteller bli lagt til for å motvirke Pokமொmon hver gang Thurlukone skader dem. Tellere som motstår Pokemon angrepet av Dragon Shock forårsaker ytterligere skade basert på antall tellere plassert på dem, hvoretter tellerne fjernes. Hvis denne evnen slår ut en Pokமொmon, reduseres dens nedkjøling, og hvert av Castors neste 3 grunnleggende angrep forårsaker bonusskade og reduserer avkjølingen ytterligere. Når Drago blokkerer sjokket, gjenvinner Duralukone HP hvis den fanger motstanderlagets Pokமொmon med denne evnen.

På nivå 7 kan stålkloen oppgraderes til en av to funksjoner: Drago-veggen Hvor Stealth rock.

Draco-Tail skyver Pokமொmon bakover og banker på trompeten under effekten av tilbakeslaget. Etter bruk er det neste grunnleggende angrepet autorisert. Denne funksjonen har maksimalt 2 applikasjoner og forårsaker mer skade når den oppgraderes.

Med Stealth Rock utløser Duralugon steiner i det angitte området, og forårsaker skade på det Pokமொmon-motstandsområdet over tid og bremser bevegelsen deres i en kort periode. Hvis steinene treffer den motsatte Pokmonen før de når det angitte området, vil klatreområdet ligge på linje rundt den Pokmonen. Når motstanderens Pokémon gjentatte ganger blir skadet av denne evnen, blir den inaktiv en stund. Etter å ha brukt Stealth Rock, kom Duralons neste baseangrep til makten. Denne funksjonen har maksimalt 2 applikasjoner. Oppgradering av Stealth Rock øker antallet applikasjoner.

Enhetskapasiteten til duralcon, ildstrålen

Tenne fiendene dine Brennende stråle, Et sirkulært angrep, like spektakulært som det er katastrofalt. Mens han bruker den, spytter Duralukon en laserstråle mot bakken rundt ham, og forårsaker skade på fiendens Pokémon-angrep. Han får også et skjold, og angrepet hans øker en stund. Denne evnen er svært motstandsdyktig mot Pokémon, sterk rustningseffekt og høyt angrep. Motstand mot pokemon i det berørte området forårsaker skade igjen etter påvirkning av laserstrålen. Laseren tenner bakken der den treffer bakken, og å motstå pokémonen som står der forårsaker skade og bevegelseshastigheten reduseres i en kort stund.