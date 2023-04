Duranville snakker med Dortmund for første gang: «Lukaku er som min storebror»

Fem måneder uten å spille. For Julian Duranville (16) virker sesongen lang. Spilleren, som flyttet til Borussia Dortmund med en lårskade, har kommet nærme gang på gang. I alle fall var det dette han trodde på Dortmund-siden. I det første intervjuet besto han mange fag.

«Jeg måtte rehabilitere meg etter skaden min. Nå jobber jeg for å få tilbake full bevegelighet. Da må du øke tempoet. Det viktige er at jeg integrerer meg i gruppen og håper å spille noen minutter snart.»

Sitat «Thomas Meunier hjelper meg med å koordinere»

De første månedene hans i Tyskland gikk bra. «Thomas Meunier hjelper meg med integrering, spesielt når det gjelder språk. Det er også fransktalende Sébastien Haller og Rafael Guerrero.» Hans gode engelskkunnskaper er et annet tilbehør. Han begynte også på tysktimer.

Tempale fan

Duranville revurderte sin beslutning om å forlate Anderlecht. Et lykkelig og trist øyeblikk på samme tid. «Jeg vet at min nye klubb kommer til å bli stor, da Dortmund er kjent for å utvikle unge spillere. Jeg er en fan av Ousmane Dembélé (Barcelona) og jeg har sett utviklingen til Jadon Sancho (Manchester United). Å forlate RSCA slo meg hardt inntil avskjedsdagen kom og jeg dro til Tyskland med foreldrene mine. La oss si at det var enkelt å bli med i BVB, men veldig vanskelig å forlate. «

Duranville kan stole på ett sterkt argument for å fortsette utviklingen og forstå hans store sprang inn i et Big 5-mesterskap: vennskapet hans med Romelu Lukaku. «Big Rome er som en storebror for meg. Jeg kan ringe ham når som helst, og han lytter alltid.