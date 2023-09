Dusinvis av delfiner oppdaget i Nordsjøen (video)

Da mannskapet var på vei til Tercelling Island nord i landet, så mannskapet en belg med delfiner som fulgte skipet i flere minutter, forklarte Arjen til media. AD : «Vi har seilt i dette området i 23 år og jeg har aldri sett noe lignende. På vei til bensinstasjonen, rundt 09:30, la jeg merke til noen uvanlige bølger. Det var ingen vind, jeg lurte på hva det var. Da så jeg delfiner hoppe ut av vannet, og det var et interessant syn. Generelt må du reise på ferie for dette, for du vil aldri se dette i Nordsjøen.

En sjelden hendelse

Annemarie van den Berg, direktør for SOS Dolfijn-foreningen, var henrykt over denne hyggelige overraskelsen og forklarte at denne typen hendelser er svært sjeldne, men delfiner er lekne dyr: «Vi var glade for å se en video fra folkene på Noordcot Shipping. Det er faktisk sjelden å se en så stor gruppe i Nordsjøen vår. Dette er flaskenesedelfinen, den mest kjente delfinarten. Flaskedelfiner kan også sees på Harderwijk Dolphinarium. De er hardføre, sosiale dyr som elsker å svømme med båten«.