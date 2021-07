Dustin Fourier beseiret Connor McGregor 3 i første runde på UFC 264

McGregor ble behandlet i ringen av leger og var i stand til å komme med sinte kommentarer om Borier til tross for at han var skadet.

Connor McGregor ble slått for andre gang i to kamper på UFC 264 i Las Vegas lørdag kveld.

Den 32 år gamle McGregor ble utvilsomt stoppet med en ødelagt ankel i de siste sekundene av første runde mot den tidligere midlertidige lettvektsmesteren Dustin Borier.

Erstatningen viste at ankelen hans så ut til å være ødelagt da han gikk tilbake, og kampen ble stoppet av legene.

“Det er ikke over,” sa McGregor.

“Hvis jeg vil ta den ut, tar vi den ut,” sa han mens han satte seg på lerretet, en ankel bundet i en sikkerhetsveske, før han ble tatt ut av ringen på en båre.

32 år gamle McGregor beseiret Borier i 2014 via UFC 178 i første runde DKO, men Borier vant andre runde DKO i UFC 257 i januar.

Dette betydde at kampen var veldig klar til å gå til deres trilogikamp i Las Vegas, og vinneren under de uheldige omstendighetene var Fourier.

Macrigor utføres fra en vinkel

Handlingen startet raskt og rasende da McGregor endret taktikk fra den andre kampen og åpnet med påfølgende spark.

Men den 32 år gamle Fourier opprettholdt sin kulde og ble presset frem med et bokseskudd, før han tvang tiltak mot buret etter at McGregors første angrep ble stoppet.

McGregor prøvde å overraske frityrkokeren med en giljotinkvelning, men amerikaneren forble stille og slapp unna før han straffet McGregor.

Da kampen slo seg på beina, prøvde de to å kaste store skudd, og ankelen rullet mens McGregor snublet bakover. Boer så på presset for å lete etter en finish, men irskeren ble reddet av Buzzer.

Imidlertid ble det snart avslørt at McGregor hadde pådratt seg en alvorlig skade, og det så ut som omtrykk viste den irske spillerens ødelagte ankel.

Hvitt varmt vær

Dette er første gang UFC har spilt med en hel mengde i hjembyen siden UFC 248 i mars 2020, da en kapasitetsmengde på 20 000-seters T-Mobile arena i Las Vegas vil se Fourier og Macrigor fullføre sin trilogi.

Forventningene var drastisk lavere for en dårlig kampuke som så varmen på McGore Corrier da Louisiana forsøkte å synke under huden da kampene nærmet seg.

Mens det å lage sin andre kamp på UFC 257 var bemerkelsesverdig jevn, var spenningene høyere på himmelen enn trilogikampen, med McGregor som utstedte en kald advarsel til motstanderen natten før kampen, “Jeg skal få denne mannen til å betale for sin livet, jeg mener det! “Etter å ha møtt.

Atmosfæren inne i arenaen var elektrisk da de to gikk inn i åttekantet.

Spenningen var fortsatt høy på slutten av kampen, med Borrier som antydet at et sjekket beinspark forårsaket en tidlig skade på McGregor, som snublet i omgangen forverret skaden og tvang en stopp.

“I begynnelsen av kampen brøt han den på en sjekk, han brøt den med et slag, selvfølgelig … Jeg følte noe, han sparket meg hardt,” sa han.

“Jeg har ikke kommet tilbake fra det,” la amerikaneren til. “Han sa at han kom til å drepe meg. Jeg skal la ham ligge i en kiste her. Du snakker ikke om slike mennesker. Jeg håper han kommer trygt hjem til sin vakre familie.”

McGregor avviste sint estimatet og lovet at rivaliseringen mellom paret var langt fra over, og kalte yngelen en “søppel”.

Hva er neste for begge?

I følge Fourier venter et lett titteltreff med 155 pund-mester Charles Olivera brasilianerne i Las Vegas.

McGregors fremtid ser imidlertid dyster ut.

Gitt skadens art, kan det ta litt tid for ham å gjenvinne kondisjonen. Men når han er klar til å komme tilbake, vil det være mange flere alternativer foran ham hvis stjernekraften hans.

Irskmannen er UFCs største loddtrekning, men etter fire stopp-nederlag fra de siste seks kampene – og bare en lett seier på UFC – må UFC slå ham til en rettferdig motstander. Lett belte.

Imidlertid kunne McGregor forfølge en ny trilogi av kamper med den første mannen som beseiret ham i Ectacon Nate Diaz, mens en kamp mot “BMF” -mesteren George Masvidal også kunne gi Dubliner en behagelig stilkamp.

Et annet alternativ er Raphael Dose Anzos. Paret møtte tittelen på UFC 196, da et brutt bein av den brasilianske UFC-mesteren dyttet ham av kortet. Dos Anjos ble utarbeidet som reservekemper for hovedarrangementet lørdag, og ble involvert i en sint debatt med McGregor tidligere denne uken.

Så er det lokket å gå tilbake til boksing. McGregor forberedte seg på å møte Manny Pacquiao før de ble slått av Friars i januar, og disse planene ble hindret, og kampen kan vurderes på nytt når McGregor er tilbake i full form.

Utopian Returning Prize Jack Paul – Det er også et ønske om å ta personen som inviterte ham tilbake til en boksekamp, ​​mens anmeldelse med Floyd Mayweather er noe de to har åpent snakket om.

Imidlertid, når vi ser på begivenhetene lørdag kveld i Las Vegas, er dette den fjerde kampen med Friar som kan fortsette når McGregor kommer tilbake.

Mange flere å følge.