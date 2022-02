Dying Light 2 Stay Human: Authority Pack er gratis å introdusere i video, en ny mise à jour tilgjengelig for alle

vedlikeholder det Dying Light 2 Stay Human det er sorti, Techland va pouvoir commencer à délivrer de er innhold etter lansering promis en amont et qui s’étalera sur pas moins de cinq annéesautant jeg vil si det ses beaux chiffres n’ont pas fini de grossir. Pour février, ce sont des éléments cosmétiques gratuits inspired des factions du jeu qui avaient été annoncés et qui vont commencer à être distribués. Le studio polonais presenterer ainsi ce dimanche l’Autoritetspakkequi plaira aux joueurs ayant bestemte seg for å ta parti avec les Smokker.

Contrairement à ce qui est indiqué sur Techland.GGqui mentionne le 11 (le compte à rebours est lui à priori korrekt), c’est bien à compter de ce mandag 14 feb vers 15:00 at premierefesten des équipements pourra être oppnå avec un haut un pants et des baskets, viendront ensuite à une date non precisée un masque, des gants et des brassards, puis en fin un marteau. Vi venter på dernier qu’il s’agisse d’un plan, permettant de le håndverker à volonté, puisque les armes ne peuvent pas être réparées.

Par ailleurs, des récompenses Twitch Drops peuvent également être oppnår en regardant jouer certains streamere til Dying Light 2, cinq au total pour tout autant d’heures de visionnage. hvis du bevæpner dem Slukkeren, pause et funkadeliskains que les équipements Beskyttende maske et Belagt Savage vous intéressent, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

For ailleurs, une mise à jour a récement été diffusée sur consoles (1.0.4c) and PC (1.0.6), kan du retrouver listen des principal correctifs sur les visuels ci-dessous.

