Dykk ned i innvollene på Mars og lytt til lyden av det kraftigste jordskjelvet registrert på den røde planeten

5. mai 2018 lanserte NASA InSight-sonden, hvis primære oppdrag er å studere jordskjelv på Mars, i et forsøk på å avdekke mysteriet rundt planetdannelse og forberede seg på potensielle menneskelige utforskningsoppdrag til den røde planeten. Etter en flytur på flere måneder ankom sonden 26. november 2018. Siden den gang har roboten registrert mer enn 1300 jordskjelv som har skjedd på den røde planeten takket være et ultrasensitivt seismometer.







4. mai avslørte NASA at de hadde oppdaget «det kraftigste jordskjelvet som noen gang er registrert på Mars». Vurdert til styrke 5, slår den den forrige rekorden på rundt 4,2 i august. Selv om denne størrelsen regnes som «gjennomsnittlig» på jorden, er den ikke langt fra den maksimale størrelsen på et jordskjelv som forskere forventet å oppdage på Mars. «Siden desember 2018 har vi ventet på dette store jordskjelvet. Det vil tillate oss å fordype oss bedre i hjertet av planeten. Forskere vil nå analysere disse dataene for å lære mer om Mars i årene som kommer,» sa Bruce Banerdt, InSight-prosjektleder.

For å fordype deg så mye som mulig i innvollene på den røde planeten, har Cnes (National Center for Space Studies) avslørt den imponerende støyen fra jordskjelvet.