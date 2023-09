Dylan Deans» skuffelse under Grand Prix de Valonne: «Det hadde vært fint å vinne på Citadel etter å ha vunnet på Mur de Hue»

Det var samme situasjon som i 2022. Med et felles angrep av Dylan Dunes og Gonzalo Serrano i den siste stigningen til Namur Castle. Men denne gangen ble ikke det belgisk-spanske paret fanget opp av fronten på strekningspelotonet. To modige menn, Jasper de Boest og Mathieu van der Boel, kjempet om seieren og motsto den siste svingen. Fjorårets tredje spanjol hadde siste ord foran en svært skuffet Deens. Den tidligere vinneren av Flèche Wallonne ønsket virkelig å vinne denne vallonske Grand Prix. «Et løp jeg liker og som passer meg veldig bra, slik det ofte er i denne delen av landetNår han går ned fra scenen, ber Israel-premier Tech rytteren fra laget. Jeg har endt blant topp 10 fire ganger på mine fire siste deltakelser…»

baby «Etter seieren min på Mur de Hoo, ville det vært flott å vinne på Namur slott.»

På sjette plass i 2014 og 2017 ble han nummer fire bak Gonzalo Serrano for 12 måneder siden. Før han avsluttet igjen bak spanjolen fra Team Movistar. Men denne gangen for suksess… – Så skuffelsen er enormDen tidligere dobbeltetappevinneren i Tour de France fortsetter. Jeg gjorde mitt forsøk mot slutten av klatringen av Namur Citadel. Jeg var et stykke foran Serrano, men jeg klarte dessverre ikke det siste hjørnet så godt, noe som er veldig komplisert. Jeg nærmet meg den i full fart og bremset litt for hardt. Jeg måtte starte på nytt da jeg ikke hadde mye fart og Serrano var tilbake på hjulet mitt. Hvis jeg møter ham i spurten, vet jeg at det blir vanskelig fordi han er raskere enn meg… det er synd. Faktisk. Etter å ha vunnet på Mur de Hoo i fjor, hadde det vært fint å vinne denne vakre avslutningen på Namur Citadel.

Han ville ha ønsket å gjenoppdage, rett og slett, gleden over suksess som hadde unngått ham frem til denne sesongen. – Jeg føler meg i god form på slutten av sesongenTunes legger til en femmer og en tiendeplass på Arctic Race of Norway og Tour of Germany i august. Jeg drar nå til Tour to Luxembourg hvor jeg har noen relevante resultater. Dette vil være min siste forberedelse til de italienske løpene, det siste store målet er Tour of Lombardia.

Hans skuffede uttrykk sto i kontrast til Gonzalo Serranos morsomme glede. “Denne seieren er veldig spesiell for meg fordi jeg elsker å kjøre racing i Walloniasier denne tidligere vinneren av Tour of Britain. Jeg kjente Citadel og jeg visste at jeg måtte være i en god posisjon den siste kilometeren. Jeg vet hvordan jeg skal prøve etter Dylan Deans angrep.