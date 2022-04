Dylan Thierry, tidligere Co-Landa, og Benji Samad, Les Marcellis konkurrerer i en ring: hva du skal huske fra kampen

1 Enestående kamp

Dylan Tri er typen mann som kommer til Co-Landa med sko verdt over € 600. En medieaktivist, krigsspillfan og nå influencer, han er mest kjent for sin opptreden på en annen reality-TV-stjerne, Benji Equality, i Les Marcelois. Hvordan? «Eller» hva? Ved å organisere en ekstraordinær boksekamp mellom to influencere. Kampen fant sted onsdag 6. april på Palace des Sport i Marseille under Stiftelsen Provence Nobel Art II.

2 En tilfeldig fiende

Hvorfor skal Benji kjempe mot likestilling? Nei, Dylan Thair har ikke noe ansvar overfor motstanderen. Han svarte på et anrop fra en tidligere eventyrer av Co-Landa på Instagram. «Det skjedde bare ved et uhell»Dylan Tri forklarte. – Han var den første som svarte.

3 En intens kamp

Begge motstanderne spilte nesten som brytere. I dagene opp til kampen på sosiale medier var det både realitystjernene som hevet varmen. Spillet ble spilt til slutten som historie, salgsfremmende utgivelser, videoer. «Tror du vinneren av kampen vil være høy, cocky blondine eller jeg?»Benji Samad spurte spesifikt for noen dager siden på Instagram.

På D-dagen kan arrangøren av denne kampen, Dylan Tri, ha vært opprørt … han møtte en motstander over hans evne. Liten, men sterk, høyt trent, men fremfor alt knuste Benji Samath sin rival, han kom ut med en smertefull forskyvning av skulderen og arr i ansiktet. «Det er en del av spillet, han vant», Det mislyktes. Skjønnhet snart? Ikke sikker