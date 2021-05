Dypt inne i den arktiske vinteren i Norge søker en båt det iskalde havet etter spermhvaler

Ifølge Hyde tillater en slik tur ham å få eksperter til avsidesliggende og ustabile områder, ellers hadde de aldri klart. “Mitt primære mål er å bringe folk som Schnell til feltet slik at vi kan lære mer ved å tilby et nettsted. Fra det vi har sett, er det mye å lese her, sier han. “Det er veldig lite kjent [sperm whale] Biologi, deres oppførsel og hva de spiser. Hvor stort er området der de bor? Er det rundt antennene, eller er det på et større område på kontinentalsokkelen? ”

For fremtiden

Ett år håper Hyde å kunne svare på noen av disse spørsmålene Arctic Sense En tur rettet mot å utforske og evaluere det polare atlantiske økosystemet. Gjennom den 3.000-nautiske, 4-måneders reisen vil teamet gjennomføre verdens første maritime forskning på hvaler, klimaendringer og forurensning.

Ved å bruke en skreddersydd tau-hydrofonlinje designet og bygget av Gordon i forbindelse med marin økologisk forskning, Skjegg Sædhvalen på norsk sokkel vil reise tilbake til antenner for å samle inn ytterligere data for å utvide kunnskapen om distribusjon, atferd og kommunikasjon.

Før de reiser sørover til London via bydelene, Shetlandsøyene og Edinburgh, skal teamet reise nordover til Svalbard over havene på Grønland og Norge for å utforske den fjerne øya og farvannet til John Mayan.

“Med SkjeggVi er i stand til å bringe eksperter inn i feltet for å samle viktige data på en konsekvent, ikke-invasiv måte, ”sier Hyde. “Utenfor Antonys så jeg et fyrtårn av håp for maritim sikkerhet. Det er vår plikt å sørge for at havene våre og deres borgere blir forstått og beskyttet. ”

Hugh Francis Anderson En frilans eventyrjournalist basert i nærheten av Cambridge; Følg ham på Instagram Sophie Bolsworth En Cornwall-basert forsker og Fotograf Spesialiserer seg i miljøprosjekter. Dart Carlson En fotograf fra Nord-Norge. Se verkene hans Her.