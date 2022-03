Arter med mange problemer

Denne kjennelsen, som er verdsatt av dyrerettighetsaktivister og kritisert av oppdrettere, er i sammenheng med en økende debatt på planeten: Vil søket etter «vakre» kjæledyr miste velvære? ?

«Mange av våre gårdsraser bærer på en veldig tung byrde av avl og sykdom,» sa Ashild R ரோlchet, president i Norsk Menneskeforening, som åpnet søksmålet, til AFP mot hundeforeninger og individuelle oppdrettere.

«Vi må endre måten hunder oppdras på. Måten vi gjorde det på kan ha vært akseptabelt for 50 år siden, men det er det ikke i dag, sier han.

Gjennom avl har begge artene utviklet arvelige sykdommer, hvorav de fleste, om ikke alle, rammer individer. Listen er lang.

Luftveisproblemer og underekstremiteter

Kroppshund – men søt – spesielt populær i tegneserier Diddy og Grosminet Og assosiert med en følelse av engelsk motstand under andre verdenskrig, akkumulerer bulldogen luftveislidelser på grunn av den flate snuten, men har også hudproblemer, reproduktive og ortopediske problemer.

Mer enn halvparten av disse mastiffene som er født i Norge de siste ti årene er forløst med keisersnitt. «Den genetiske funksjonshemmingen til den naturlig forekommende arten er grunnen til at Bulldog ikke ble brukt i avl,» sa dommerne.

Ifølge kong Charles, kavaleren som vant hjertene til mange personligheter i historien, som Ludvig XIV, Ronald Reagan og Sylvester Stallone – betydde konstitusjonen deres at de led mindre, hjertesvikt eller til og med hodepine. Øyeproblemer.

Fru. Ifølge Rolls-Royce fører mangelen på genetisk variasjon på global skala direkte til utryddelse av disse artene. «Det vil være smertefullt for dem fordi de vil ha flere og flere sykdommer,» sier han.

Med forbehold om anke har dommen avsagt 31. januar ennå ikke rettskraft, men den har sådd overraskelse blant fagfolk.

«Det står at hunder er født med hodepine. Jeg kan ikke tro det,» sier 25 år gamle oppdretter Liz Gran-Henriksen, som så på sine Cavalier King Charles Spaniels sine halvt dusin boltrer seg på isen utenfor hjemmet sitt i Oslo.

«Hvis det var tilfelle, ville de ikke vært så glade. De er glade hunder, de streifer rundt og ser friske ut – for det er de,» sier han.

Den «papirløse hunden»-effekten

Samlet sett stiller eksperter ikke spørsmålstegn ved «utfordringene» som de to artene står overfor, men tror at de kan overvinnes ved selektiv avl med dyr som er screenet gjennom flere eksperimenter.

Deretter forbød dommen ikke besittelse, salg eller import av bulldogger og kavaleri, men kun oppdrett av disse.

Anne the Great Holland går sin Oscar Bulldog inn i en park i Oslo, i frykt for å se «udokumenterte hunder» komme inn fra «valpefabrikker» i utlandet.

«Etterspørselen kommer ikke til å tørke ut, men hundene som selges vil bli mye verre,» spår han. «De vil ikke være underlagt noen dyrekrav, og vi vet ingenting om deres avstamning.»

For det menneskelige samfunn avhenger frelsen til to arter av deres transcendens med andre organismer for å ødelegge deres genetiske sårbarheter.

«Hvis Cavalieren hadde en litt romsligere hodeskalle å sette hjernen på, ville han vært den vakreste hunden i verden,» sa Rollchett.