Dyson V12 Detect Slim Absolute Stick-støvsuger med en eksklusiv rabatt på €100 på MediaMarkt!

Oppdag ytelsen til Dyson V12 Detect Slim Absolute stavstøvsuger

Har du ønsket å unne deg en siste generasjons Dyson-stavstøvsuger, men nølt på grunn av prisen? Kraft og effektivitet Oppdag Dyson V12 Slim Absolute Stick-støvsuger Du må overbevise deg selv om å investere. Du vil ikke angre. Med sin ekstremt kraftige Hyperdymium-motor, jakter Dyson V12 Detect Slim Absolute Stick-støvsugeren ned alt støvet og alle allergenene på alle typer gulv. Det er enkelt, takket være filtreringssystemet fanger det opp 99,99 % av fine partikler og allergener. Fliser, parkett, tepper eller vokset betong, Dyson V12 Detect Slim Absolute Stick-støvsuger går overalt med effektivitet. Med sin lette vekt på 2,4 kg og teleskoparm kan den fjerne støv fra vegger, tak, gardiner, sofaer og lenestoler. Motorbørsten, laget av nylonbust og antistatiske karbonfibre, fanger fint opp selv det minste støv og rusk. I tillegg har den en lysstråle som gjør at du har maksimal synlighet, slik at du ikke går glipp av støv. En liten ekstra funksjon ved Dyson V12 Detect Slim Absolute Stick-støvsuger er at den gir deg bevis på ytelsen. Takket være sin piezoelektriske sensor måler den de absorberte støvpartiklene og viser resultatene på LCD-skjermen. Når det gjelder autonomi, gir Dyson V12 Detect Slim Absolute stavvakuum deg 60 minutter med kontinuerlig sug. Nok til å gi deg tid til å tørke støv av hvert hjørne av huset ditt.

Spar 100 € på Dyson V12 Detect Slim Absolute stavstøvsuger med MediaMarkt

Med Dyson V12 Detect Slim Absolute Stick-støvsuger, vil du definitivt legge beholderstøvsugeren på hyllen. Det er så praktisk og effektivt at du aldri kommer tilbake! I tillegg er den veldig enkel å vedlikeholde. Etter hver støvsuging trenger du bare å tømme den 0,35-liters støvbeholderen i søppelbøtta og plassere den i ladestasjonen. Benytt deg av MediaMarkts tilbud for å få Dyson V12 Detect Slim Absolute Stick Støvsuger til den beste prisen. Hvitevarespesialisten oppgir det for €599 i stedet for €699, en rabatt på €100. Et råd, gå for det!