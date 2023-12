€ 12 millioner belønning til Elham Kadri: «Dette belønningstilbudet er uverdig og skadelig for interessene til Solvay/Sinesco»

Den nylige kunngjøringen om at Solvay vil dele seg i to separate enheter, «New Solvay» fokusert på soda og «Sensco» fokusert på innovative teknologier, har trukket spesiell oppmerksomhet av en kontroversiell grunn. Elham Kadri, Solvays administrerende direktør siden 2019, vil ta over roret til Syensqo, tidligere kjent som «SpecialtyCo», med fordelen av en eksepsjonell bonus på €12 millioner. Denne avgjørelsen, som offisielt vil bli ratifisert av aksjonærene fredag ​​8. desember, utløste blandede reaksjoner, spesielt fra fagforeningene FGTB og CNE, som onsdag stilte spørsmål ved berettigelsen av denne astronomiske bonusen.

Sistnevnte bekreftet fraværet av ytelsesbetingelser knyttet til denne belønningen, og beskrev den som «Bonus er atskilt fra eventuelle ytelsesbetingelser. Crony-kapitalisme, vil noen kanskje si.» De stiller spørsmål ved begrunnelsen for dette rekordbeløpet, og hevder at det går utover lønnsulikhet å betale ulikhet.

I sin felles uttalelse påpeker fagforeningene koblingen mellom denne store bonusen og realiteten for Solvay-ansatte. «Et stort antall kolleger mister dermed jobben i den risikable prosessen med å splitte opp gruppen, og den resulterende dyssynergien blir ikke alltid kompensert for på denne måten, og det skapes umiddelbart to underbemannede grupper, hvis ansatte allerede er systematisk overbelastet. Til slutt blir spørsmålet til ansatte: Vil jobben vår bli påvirket før eller etter at vi opplever utbrenthet?

Når det gjelder rekruttering, svarte Solvay nylig med å si: «Balansen mellom kutt, frivillige avganger og jobbskaping eller støtte til nye oppdrag er «positiv»..

Bonus i sammenheng med «økonomi»

Arbeidstakerrepresentanter husker også de mange kostnadsbesparende tiltakene som er iverksatt de siste årene, som påvirker teamenes trivsel og reduserer sosial samhørighet i selskapet. I sammenheng med «sparing» mener de at ledelsen bør anvende disse prinsippene på seg selv.

Solvays styre på sin side begrunner denne eksepsjonelle bonusen. Han understreker at denne rekordmengden finner sin eksistensberettigelse i potensialet som utløses av splittelsen av gruppen. Imidlertid stiller fagforeninger spørsmålstegn ved denne påstanden, og bemerker at suksess allerede ser ut til å være forhåndsbestemt selv før de håndgripelige effektene av operasjonen blir synlige. Et annet argument fremsatt av CA er behovet for å opprettholde en talentprofil som er ønskelig av andre selskaper.

I mellomtiden påpeker fagforeningene at administrerende direktør allerede har dratt nytte av oppbevaringsbonusen og insentivplanen, og oppfordrer aksjonærene til å stemme mot å betale denne bonusen. «Ansattes representanter anser dette bonusforslaget som uverdig oppmerksomhet, skadelig for Solvay/Cinescos interesser, genererer svært dårlig publisitet og en ekte fornærmelse mot ansatte.»