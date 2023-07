€ 2200 per dag for hans eksperttjenester: En bekjent av SNCB-direktøren fikk fordel av en interessant kontrakt

Mellom 2018 og 2020 hyret SNCBs datterselskap Ypto inn en konsulent for å legge til rette for overføring av all IT-infrastruktur til en ekstern partner. Denne konsulenten er en brite, Hamid Agassi, en venn av fru Dutourdwar. Han ble betalt € 2200 om dagen for sine heltidstjenester. Derfor hedret Ypto en regning på €44 000 per måned. Alt i alt var konsulentens årslønn rundt en halv million euro, eller €200 000 mer enn daglig leders.

«Den mest naturlige ting i verden» I et svar sendt til Belga-byrået indikerte fru Dutordoir at hun hadde kontaktet Aghassi, hvis erfaring hun kjente med de svært komplekse IT-filene til Electrabel, med Ypto-ledelsen på den tiden. – Hverken mer, ikke mindre. Det er helt normalt i verden at fagfolk på visse felt er tilknyttet når det oppstår et akutt problem, sier hun. Ifølge henne, etter å ha observert i 2018 at «et svært viktig IT-prosjekt som involverer hundrevis av millioner euro av offentlige penger risikerer å gå rett i veggen», var bruk av ekstern ekspertise avgjørende. Men sjefen for den sveitsiske nasjonalbanken kommenterte ikke størrelsen på godtgjørelsen til den britiske spesialisten. Vilkårene i kontrakten knyttet til tjenestene til Hamid Agassi ble forhandlet og inngått av ledelsen på tidspunktet for datterselskapet Ypto. Ms. Dutourdouard «gjorde det klart» for denne avdelingen at «alle juridiske og budsjettmessige prosedyrer må følges» hvis en ekstern konsulent brukes. Fortsatt i denne kontrakten har den bedt SNBs revisjonskomité om å sette i gang en revisjon, etter å ha blitt informert for tre uker siden om et potensielt problem med IT-kontrakten som dekker perioden mellom tredje kvartal 2018 og første kvartal 2021. Dutourdwar håper revisjonskomiteen vil kaste lys over denne saken i slutten av august.