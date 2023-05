E, 3G eller 4G: Hva betyr disse symbolene øverst på smarttelefonskjermen? | din guide

Du har kanskje lagt merke til det når du er på toget og surfer på Instagram, for eksempel: de regelmessig skiftende ikonene øverst på smarttelefonskjermen. Et øyeblikk ser du 4G, plutselig dukker det opp en H+ eller E, bare for å se 4G dukke opp igjen et minutt senere. Du har kanskje også lagt merke til at mobilsurfingen plutselig har blitt mindre jevn, noe som betyr at du har problemer med å se videoer eller historier på Instagram. Litt irriterende altså.

De skiftende ikonene øverst på smarttelefonskjermen din har åpenbart noe å gjøre med kvaliteten på mobilnettverket du er på for tiden. Faktisk er det ikke bra overalt. Så det lønner seg å vite hva du kan forvente av mobilnettverket, og den tilhørende nettleseropplevelsen, når du ser 4G, 3G, E eller andre ikoner som dukker opp øverst på skjermen. Leter du etter de billigste mobilabonnementene akkurat nå? Sammenlign formler her.

4G eller LTE

La oss starte med det som er standarden for mobildekning i dag: 4G. I dag er alle smarttelefoner kompatible med 4G-nettverket. Denne teknologien tillater surfing med hastigheter på opptil 20 Mbps. Noen steder vil du dra nytte av 4G+, som gir deg hastigheter på opptil 75 Mbps.

Avhengig av smarttelefonen eller operatøren din, vil du også se «LTE» eller «Long Term Evolution»: teknologien som dukket opp for å aktivere 4G-hastigheter når det tidligere var umulig. Ikke bekymre deg: LTE og 4G betyr i utgangspunktet det samme. Så hvis du ser «LTE» på mobiltelefonen din, kan du anta at du surfer gjennom 4G. READ Den er trukket fra salg på grunn av mulig knust glass

Enten du bruker 4G, 4G+ eller LTE, gir mobil Internett-hastighet deg til å oppleve praktisk talt ubegrenset mobilsurfing hvor du kan bla, se filmer eller foreta videosamtaler når du vil.

E, 3G, H og H+

Mens 4G tillater hastigheter mellom 20 og 75 Mbps, er det mye lavere når du surfer på 3G: rundt 10 Mbps. I tillegg gir 4G-nettverket en mer stabil tilkobling, slik at du kan ringe og surfe samtidig. Hastighetene som tilbys av 3G-nettverket gjør det mulig å diskutere eller se informasjon og bilder. På den annen side er videoer vanskelige å se, med mindre du gjør det i lav oppløsning. Fordelen med 3G internett er at det er mer økonomisk enn 4G internett.

I mange tilfeller vil enheten din også bruke et slags «mellomnettverk», mellom 3G og 4G: H eller H+. Disse nettverkene blir også ofte referert til som 3,5G eller 3,75G. Hastighetene er nær 4G-hastigheter.

Nederst på listen over mobile Internett-tilkoblinger er Edge-nettverket, forkortet «E». Denne tilkoblingen er veldig treg og er relatert til områder der 3G- eller 4G-nettverk ikke gir dekning. Du kan chatte eller sende WhatsApp-meldinger, men du vil ikke kunne foreta videosamtaler eller se videoer.

Den siste generasjonen: 5G

Til slutt bør vi også snakke om 5G: det raskeste mobilnettverket for øyeblikket. Det er to krav til dette: leverandøren din må tilby 5G (i form av et 5G-abonnement) og smarttelefonen din må være 5G-kompatibel.

I teorien muliggjør 5G mobil internetthastigheter på opptil 1 gigabit per sekund, som er mange ganger raskere enn 4G. Dette betyr at du for eksempel kontinuerlig kan foreta videosamtaler og se videoer i svært høy oppløsning, i mange tilfeller til og med mens du bruker andre applikasjoner samtidig. READ Norwegian gir opp irsk luftfartssertifisering

I dag er 5G-nettverket allerede tilgjengelig på rundt 200 steder i Belgia, fordelt på rundt 100 byer. På den belgiske kysten er 5G overalt. Operatører med 5G-lisens i vårt land jobber for tiden med videre distribusjon av 5G. Big data-forbruker? Da er denne sammenligningen av de 10 billigste mobiltelefonabonnementene med mer enn 20 GB data noe for deg.

riktig abonnement

Det er ikke vanskelig å vite hvilket mobilabonnement man skal velge i henhold til de ulike typene nettverk. Alle mobiltelefonpakker som er tilgjengelige på markedet i dag tilbyr minst 4G+ hastigheter. Det eneste spørsmålet du trenger å stille deg selv er hvor mye mobildata du trenger hver måned.

Akkurat når du vil ha 5G-hastigheter endrer ting seg. Hvis du for eksempel ofte trenger å foreta videosamtaler mens du er på farten, er et 5G-abonnement definitivt ikke en luksus. I Belgia er det for øyeblikket kun Proximus og operatørene som bruker Proximus-nettverket, nemlig Mobile Vikings og Youfone, som tilbyr separate 5G-abonnement.

Med et abonnement på 10 GB per måned og ubegrensede ringeminutter og SMS for € 15 per måned, tilbyr Mobile Vikings virkelig bransjens mest fordelaktige formel, som vist i sammenligningen vår Montelco.be. Ser du etter større datastørrelser? Med Youfone får du 40 GB mobildata og 200 ringeminutter for €22 per måned.







