E-postmarkedsføring på en enkel måte: Videokurs

Vil du vite hvordan du bruker e-postmarkedsføring effektivt for å markedsføre virksomheten din eller merkevaren din på nettet? Så i dag lar vi deg oppdage en online opplæring tilgjengelig hos vår partner Tuto.com. Målet? Lag effektive e-postkampanjer og maksimer konverteringsfrekvensen.

Hvem bør delta?

Er du selvstendig næringsdrivende eller er du ansvarlig for markedsføring for en bedrift? Denne opplæringen vil veilede deg for å sikre at du kjører vellykkede e-postmarkedsføringskampanjer for å nå dine konverteringsmål.

Veiledningsprogrammet

I løpet av ca. 3.30 med videoopplæring vil du oppdage gode fremgangsmåter for å sikre at e-postene dine ikke kommer som spam. Du vil se hvordan du skriver relevante emnelinjer, definerer og oppretter målrettede e-postlister, og til slutt bruker rapportering for å måle effektiviteten til kampanjene dine.

Her er programmet i hovedtrekk:

forståelse av leveringsdyktighet ved sending av e-post;

databasen og vedlikeholdet av listen din;

rettet mot;

god praksis som må følges under utformingen av e-posten;

beste praksis å ta i bruk etter å ha sendt en e-post;

promotering av nyhetsbrevet ditt.

Forestillingen om leveringsdyktighet ved å sende e-poster

For å gi deg en liten oversikt over undervisningen i denne opplæringen, er her et videokapittel som tilbys deg. Det vil vise deg viktigheten av leveringsdyktighet for å unngå å ende opp som spam i mottakernes innbokser.

du kan finne Trening på e-postmarkedsføring på en enkel måte: Beste praksis i sin helhet på Tuto.com.

Oppdag også alt Veiledninger for e-markedsføring tilgjengelig på plattformen.

God opplæring!

