€183 for POCO M4 Pro 5G-smarttelefonen

Xiaomi POCO M4 Pro 5G smarttelefon

POCO M4 Pro er en av de mest interessante 5G-smarttelefonene der ute. TIL flash salg veldig interessant er for tiden tilgjengelig på den kommersielle siden Goboo. Prisen som vises på POCO M4 Pro-smarttelefonen med 4 GB + 64 GB er der med en rabatt på 183,00 euro (unntatt tegning av valgfrie garantier). Denne versjonen inkluderer fransk og fungerer med 4G-standarden, men også med 5G-standarden som brukes i Frankrike.

For å dra nytte av denne gode planen, må du gå til denne siden. Siden dette er et flash-salg, er det ingen kampanjekode å registrere for å dra nytte av denne kampanjen. For å garantere kjøpet, på nivå med god mottak i tide av det bestilte produktet, men også av god kvalitet på sistnevnte, har du mulighet for betaling pr. PayPal. Et ord til advarsel: som ofte er tilfellet med flash-salg, har denne begrenset lager. Derfor kan kampanjen avsluttes når som helst.

POCO M4 Pro-smarttelefonen har en MediaTek Dimensity 810 SOC med en mengde på 8 kjerner med en maksimal frekvens på 2,4 GHz. Sammen med SOC har modellen som er gjenstand for denne gode planen en mengde på 4 GB RAM og en totalt 64 GB ROM. Når det gjelder skjermen, har smarttelefonen en 6,6-tommers skjerm på 2400 x 1080 piksler. Når det gjelder bildet, fremhever vi tilstedeværelsen av en dobbel 50 megapiksler og 8 megapikslers fotografisk sensor på baksiden av enheten, og en 16 megapikslers sensor foran. Batteriet har en kapasitet på 5000 mAh med hurtiglading på 33 W.