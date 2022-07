E3 2023 er fortsatt på vei, og nå er det en dato og et sted: forestillingen kommer hjem.

Arrangørene har bestilt Los Angeles Convention Center for den andre uken i juni.

Gode ​​nyheter for fans av verdens største videospillutstillinger. ESA kunngjorde i dag inngåelsen av avtalen med lederne av Office for Consumer Protection (OPC). Los Angeles konferansesenter Å sette datoen for E3 2023 i den andre uken i juni neste år ville ta et avgjørende skritt for å bringe hjem arrangementet, som ikke har vært arrangert på siden de siste tre årene. E3 2021, husk digital.

For å sikre suksessen kunngjorde ESA og Convention Center-tjenestemenn. Et partnerskap med ReedPopEt nettpubliserings- og eventproduksjonsselskap som har vært i virksomhet i nesten 20 år og som allerede har organisert store underholdningsindustrimesser som PAX, New York Comic Con, Star Wars Celebration. De er med andre ord ikke nye på feltet.

Som vi leser i Variety, lover E3 2023 å bli et nytt møte. Et globalt utstillingsvindu med kampanjer over hele verden, inkludert Triple A-presentasjoner.Utgivere, utviklere, journalister, innholdsskapere, produsenter, kjøpere og lisensgivere kan møtes personlig i Los Angeles.

E3 bringer vår bransje sammen som ingen annen begivenhet.ESA«Vi er henrykte over å kunne bringe E3 tilbake som et personlig arrangement med ReedPop, verdens ledende produksjonsselskap for popkulturbegivenheter,» sa ESAs president og administrerende direktør Stanley Pierre-Louis. USA, i en pressemelding. «De siste tre årene har bekreftet det E3 bringer vår bransje sammen som ingen annen begivenhet.«, legger han til uten å gi detaljer om hva arrangementet vil være.

Den eksakte datoen for E3 2023 er ikke offentliggjort, men det er bekreftet at den vil finne sted i den andre uken i juni, den vanlige uken av utstillingen.

Vil store konferanser gjøre comeback?

Nylig, i et intervju med Washington Post, tilbød Stan Pierre-Louis å organisere et arrangement både digitalt og ansikt til ansikt. Det gjenstår nå å se hva som vil være reaksjonen til de store selskapene i sektoren som, selv før pandemien, viste tegn på slitasje mot showet ved å organisere alternative dager som EA. Som planlagt for PlayStation 2020, Microsoft, eller ved å utsette kunngjøringene deres til en senere dato. I bakgrunnen har vi Geoff Keighley (Summer Game Fest) som på sin egen måte skal konkurrere med E3 2023.