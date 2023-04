EA Sports kunngjør en investeringsplan på 10 millioner dollar for å øke samfunnsfotballen globalt.

FC FUTURES vil også gi fellesskapet tilgang til fotball ved å støtte oppretting og renovering av baner, tilrettelagt og distribuert av stiftelser, forbund og ligaer. Til slutt vil FC FUTURES investere i grunnleggende treningstilbehør som vil gi fotballutstyr i form av baller, smekker, kjegler og annet viktig utstyr.

«Jeg er glad for at kvinner og underrepresenterte talenter drar nytte av ressurser som mange av oss ikke har hatt. FC FUTURES er en fantastisk måte å gi muligheter for neste generasjon fans til å utforske og utdype sin lidenskap for fotball, og jeg er stolt over å være en ambassadør for FC FUTURES. Jeg tror investeringer som dette har kraften til å forandre liv..»