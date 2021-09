Earling Holland slutter seg til norske spillere og fans i ny kamp om verdensmesterskapet i Qatar

Den norske stjernen Earling Hollande sammen med lagkameratene startet en ny kamp mot Qatars menneskerettighetsrekord som vertskap for VM onsdag kveld.

Norske spillere holder et banner til støtte for arbeidsinnvandrere før kvalifiseringen mot Holland på Ulleval stadion i Oslo.

Under 1-1-trekningen viste norske fans også et banner med teksten ‘Human Rights for Migrant Workers’.

De norske spillerne startet en ny kamp mot Qatar, som arrangerer VM onsdag kveld

I juni sa Norges Fotballforbund at landslaget ikke ville boikotte VM 2022.

Saken har vært en stridsspørsmål for Norge en stund, og mange av landets ledende lag og spillere ønsker å trekke seg fra turneringen for å gi ut en faktisk uttalelse.

I mars hadde de norske spillerne på seg opposisjonstrøyer foran VM -kvalifiseringen mot Gibraltar. Vanlige hvite skjorter blokkerte meldingen med svarte bokstaver: ‘Menneskerettigheter på og utenfor banen.’

Norske fans protesterte også med å vise et banner på Ullewal stadion

Det ble avholdt en folkeavstemning blant de beste spillerne i norsk fotball der det ble bestemt at laget skulle fortsette med VM og det ble lagt press på å kvalifisere seg og delta.

En norsk uttalelse lød senere: ‘Søndagens ekstraordinære føderale møte brukte mange timer på å vurdere Qatar -saken. 368 og 121 stemte for NFF -styrets forslag.

Folkeavstemningen ble utløst av høytstående Tromsø, som fremmet et forslag om at landslaget ikke skulle prøve å kvalifisere seg.

I mars sa Tromso offentlig: ‘Tromso synes det er på tide å stoppe IL -fotballen og ta noen skritt tilbake. Vi må tenke på formålet med fotball og hvorfor så mange liker spillet vårt.

Qatar bruker norske T-skjorter for å protestere mot menneskerettighetsrekorden for VM 2022

Korrupsjon, dagens slaveri og dødstallet for et stort antall arbeidere er helt uakseptabelt for vår viktigste rival, VM.

Under T -skjortekampen i mars sa hovedtrener Stale Solbagen – som spilte en t -skjorte – til TV2: «Vi snakket litt, hvorav noen burde stå i fokus for en diskusjon utenfor banen.

‘Guttene var ivrige etter å gjøre dette, og her er jeg med et eksempel på det.’

Sammen med Norge har Tyskland også på seg T-skjorter med anti-qatarisk retorikk, mens Island og Holland gestikulerer.