Mange fotballspillere ville ikke nekte å erstatte skjorter med Earling Holland – enn si å spille på den syvende delen av engelsk fotball.

Hednesport Town -spiss Reese Stych leverte imidlertid den ekstraordinære snapsen til planetens heteste mulighet i Oslo i forrige uke.

4 Norsk internasjonal Erling Holland vant 5-1 mot Gibraltar forrige uke Kreditt: AFP

4 Gibraltar International Reese Witherspoon scoret i VM -kvalifiseringen i Oslo Kreditt: Getty

Den 32 år gamle Gibraltar scoret internasjonalens nattens beste mål-til tross for at Holland scoret et hat-trick i Norges 5-1-seier.

Men ingen Gibraltar -spiller har noen gang gått så langt som å be om Hollands skjorte – Stych, som ble født i Brummy, sier at de neppe vil tigge om det.

Han sa til Sunsport: “Ingen av oss likte Hollands skjorte, så vi grep ham.

-Norge vant 3-0, men Holland scoret aldri.

Etter at de to gjorde et TV -intervju, sa Roy til ham: ‘Den lille gutten min er en stor fan av deg, er du interessert i å bytte trøye?

“Holland så på ham og smilte og gikk bort! Han kan kjøpe mange ting – men han kan ikke kjøpe klasse – kanskje har mediehype gått i hodet hans.

4 Hednesport Town Ace Stych finner baksiden av nettet halvveis gjennom Norge Kreditt: Reuters

“En liten barnedag, måned, år, uansett hva han fikk sjansen, sa han nei. Så ingen i Oslo ville ha skjorta hans.

“Han kan ha beholdt det for å markere sitt hat-trick eller gitt det til en norsk fan fordi det var den første hjemmekampen med supportere etter Kovit.”

Borussia Dortmund -hitman Holland, som møter Besiktas i Champions League i kveld, er ønsket av Manchester City neste sommer.

Han går stort, men Stych samtykker i å representere Gibraltar i 195.

Han la til: “Jeg har representert Gibraltar 16 ganger, og vi får ikke hatter som de innfødte.

4 Borussia Dortmund Holland scoret åtte mål på seks kamper for kampanjen Kreditt: Reuters

“Så jeg trenger ikke et monument over Holland. Målet mitt er i historien og minner vil alltid bli lagret i hodet mitt.”

To minutter før halvtid scoret Stych sitt rekordstore tredje mål for sitt land med en fantastisk flick i øverste hjørne.

“Etter 34 minutter husker jeg at jeg så klart på skjermene og sa høyt:” Ikke pass denne muligheten gjennom Reese. “

“Holland ble 3-0 etter fem minutter. Men fire minutter senere vant pressen vår ballen igjen, og jeg visste alltid at jeg skulle slå keeperen.”

Stych, som er regnskapsfører i Safety Technology International, med base i Bromskrow, drømmer om en dag å spille for Gibraltar mot England på Wembley.

Han hadde allerede en England C -skjorte, som han vant mot Portugal mens han spilte for Wycombe Wanderers.

Nå har han drevet virksomheten i Southern Premier Central League og scorer mot nordmennene, med Barwell ute foran 405 fans etter 72 timer.

Han la til: “Det bringer deg tilbake til jorden, men det er mitt brød og smør. Internasjonal fotball er et latterlig privilegium for meg. Jeg vil aldri ta det for gitt.”