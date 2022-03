Earling Holland vil være mer beskyttet enn vanlig med Norge

Norge møter Slovakia og Armenia vennskapelig de neste dagene.

Den norske treneren Stahl Solbaken advarte på en pressekonferanse mandag om at Erling Hollande ville være mer beskyttet enn vanlig. Jeg tror på åpenhet og tilgjengelighet. Men du må respektere det faktum at noen ganger er en person i en ekstraordinær situasjon. Noen ganger betyr bare fordi du liker det, eller fordi han liker det, eller fordi noen som står ham nær ønsker det, at du må beskytte den personen. Jeg tror vi må ha en seriøs forståelse for at han vil bli forsvart litt mer i dette rallyet, sa Solbagan før han diskuterte fremtiden til målscoreren hans.

«Han kommer til å ta noen veldig viktige valg, og svært få av oss er under press for å være en av de tre mest attraktive spillerne i verden. Nå er det mye press på ham. Det er sant at oversettelser i landet kan være spekulativ,» konkluderte han.