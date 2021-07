Earth Matters: Planning to Plant in Fall – Opinions

På sommervarmen består hagearbeid først og fremst av lukking og høsting så tidlig på dagen som mulig. Planting er ikke en god ide, siden den intense varmen gjør det vanskelig for planter å etablere seg. Men å planlegge høstplantingen er en god aktivitet når det er for varmt til å trene i hagen.

Høst, fra slutten av september til oktober, er den beste tiden å plante trær og busker. Kjøligere temperaturer og pålitelig regn gir planter god tid til å begynne å etablere røtter før de går i dvale om vinteren, vanligvis rundt Thanksgiving.

Ta en tur i hagen din. Legg merke til hvor det har sol og skygge, hvor lenge et område er i solen, er skyggen tett eller filtrert? Steder der ingenting ser ut til å være lykkelig og hvorfor: tette trerøtter, tett skygge, dårlig drenering.

Hva er jordtypen din: sand, lerete, leireholdig, sur eller nøytral? Å vite disse svarene vil begynne å skape et utvalg av planter. Å prøve å få en plante som liker våt jord til å leve i en gammel sandgruve, ber bare om problemer.

Etter å ha drept mange dårlig utvalgte planter tidlig i min hagearbeid, kan jeg bevitne hvordan valg av sol og jord vil spare meg for mye smerte.

Hvor mange invasive ikke-innfødte planter har slått rot, som engelsk eføy, berberis, bambus, asiatisk blåregn, japansk kaprifol, brennende busk, liguster og norsk lønn, for å nevne noen?

Har du innfødte planter som har utviklet seg i vårt økosystem for å støtte fugler og dyreliv? Trenger du å skape noe privatliv eller mindre vedlikehold? Klar til å kutte plenen din?

Stedet å begynne er med strukturen og ryggraden i hagen, trær og busker, og begynner å lage plantelagene som finnes i naturen, fra kalesjen til underhuset til bakken. Hvert lag gir skjønnhets- og økologiske tjenester: habitat og mat for fuglene og dyrelivet som hjemmene våre har fortrengt. Tanken er at noe skal blomstre eller bære frukt eller gi ly hele året.

Hvis du er heldig nok til å ha et modent skyggetre, en eik, bøk, valnøtt, tulipan, naturlig lønn, er det baldakinen din. Ordtaket om at “plant et eiketre til barnebarna dine” er sant.

Med mindre du har bøtter med penger og har råd til å plante et tre i eiendomstørrelse, vil ikke disse trærne modnes i løpet av livet ditt. Men plant disse trærne, selv om du ikke drar nytte av det, for fremtidige generasjoner vil takke deg.

Det er understory trær som gir skygge, blomster, frukt og høstfarge uten å ta mye plass eller ta tiår å vokse. Min favoritt er Amelanchier, aka Juneberry, Shadblow, Service berry, og noen få andre vanlige navn. Det er et lite tre eller en stor flerstammet busk med en åpen vane og lys skygge.

Den har hvite blomster i mai, deilige frukter som blåbær i juni og gylden høstløvverk. Vårt innfødte kornved, Cornus Florida, utviklet seg som et underordnet tre, men på grunn av angrep i områder med dårlig luftsirkulasjon, trives det nå best i full sol og med god ventilasjon. Den har vakre hvite blomster etterfulgt av en rød frukt elsket av fugler.

Det er mange innfødte busker å velge mellom. Holly trees (Ilex) trenger både hanner og hunner for frukt, og det er ofte frukten som varer i vinter, da det krever frysing og tining for å være velsmakende for fugler. Amerikansk kristtorn (I. opaca) kan vokse til et betydelig tre (40-50 ‘høyt og 20-40’ bredt), men kan beskjæres for å holde seg mindre eller fungere som en hekk.

Det var en gang basen av modne skoger på Long Island sammen med eik, bøk, tulipan og kastanjetrær. Inkberry (I. glabra) og Winterberry (I. verticillata) er mindre busker som tilbyr bær. Familien Viburnum tilbyr et stort antall innfødte blomster og frukt; Arrowwood (V. dentatum), Nannyberry (V. slowgo), Black Haw (V. prunifolium), Highbush Cranberry (V. trilobum).

En viktig advarsel for å plante trær og busker. Når du velger et sted for den lille uskyldige 2 ‘høye busken, lager du informasjonen som forteller deg at den vil være 6’ bred og 8 ‘høy på modenhet. Ikke over planten.

Det kan ta en stund for plantene å fullføre, men det vil spare deg for mye arbeid på veien, eller til og med måtte fjerne overfylte busker. Hvis du vil ha en beplantning for å dekke fundamentet til huset ditt, må du plante 4 ’til 5′ borte fra huset, slik at de kan nås og beskjæres bakfra og holdes borte fra ytterkanten. Ikke plant noen trær innen 15 ‘fra hjemmet ditt, og jo større treet er, jo lenger borte skal det være.

Hvis du er klar til å fjerne inntrengere, legge til innfødte og skape et hyggelig habitat og uterom, men dette høres overveldende ut, er det hjelp. Jeg foreslår at du blir med i Long Island Native Plant Gardening Group på Facebook.

North Shore Audubon har et hagesertifiseringsprogram og vil gi tips om hva du skal fjerne og hva du skal legge til (northshoreaudubon.org/use-native-plants/).

Mange grupper vil selge innfødte planter i høst. Hvis du vil jobbe med en designer eller landskapsarkitekt, må du sørge for at det er en som spesialiserer seg på morsmål. Det er plantelister på nettet som gir deg muligheter. Long Island Native Plant Initiative www.linpi.org/native-plant-fact-sheets/, Cooperative Extensions https://blogs.cornell.edu/ccesuffolkligardening/category/native-plants/, Audubon Native Plant Initiative www .audubon.org / innfødte planter

For å få ideer og se hvordan plantene fungerer sammen, er det mange offentlige hager å besøke. Garvies Point Museum i Glen Cove har en fuglehage og en sommerfuglhage. Planting Fields har en hage som er egnet for fugler. Roslyn Art Museum har innfødte plantasjer rundt Manes utdanningssenter. Det er en liten hage rett over gaten fra Bayville-biblioteket. Clarks botaniske hage har en sommerfuglhage.

Du trenger ikke å rote opp alle ikke-innfødte planter i hagen din, men å erstatte en svært invasiv art som Burning Bush (Euonymus Alatus, nå en forbudt art i New York), med en innfødt busk er en flott start på å forbedre ditt habitat .