Eating at a Game in Fortnight, Christmas Challenge – Breakflip

Juleutfordringer er tilbake på Fortnight i slutten av 2021. Lær hvordan du spiser mat!

Dette jul Innsiden Fjorten dager ! Og som med hver eneste avslutning på året Vinterfest Battle Royale igjen med alle nye belønninger og nye utfordringer å fullføre. For å lære mer, kan du konsultere Liste over 2021 julegaver på Fortnite !

I de nye utfordringene mot slutten av dette året er det noen som ber deg om å bruke innovasjon Vinterfest, Inkludert helt frosne ingredienser! Du må spise for en utfordring 5 retter i ett område.

Hvordan avslutte Eat Food-utfordringen i ett spill?

For å fullføre en av utfordringene til den nye vinterfestivalen, trenger du Spis under et av spillene dine. Mer presist må du spise 5 måltider i ett spill for å fullføre utfordringen og få erfaring til kamppasset ditt. Du bør ikke ha store problemer med å finne mat for å fullføre denne utfordringen.



Fortnite matkisteplassering

For å prøve å finne mat kan du gå til lokasjonene og gå til hus og bygninger og finne matbokser og bokser. På toppen av det Skjermdump Nedenfor gikk vi Grease grove Finn mat i en av bygningene. Det skal være mat i bokser med julepynt i hyllene i skjermbildet.

