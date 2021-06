eBay fullfører overføringen av eBay-rubrikkannonser til Adevinta

eBay kunngjorde at de har fullført overføringen av sin eBay Classifieds-virksomhet til Adevinta for 2,5 milliarder dollar i kontanter og en eierandel på 44% i Adevinta-aksjen, tilsvarende omtrent 540 millioner aksjer. Nyheten kommer bare noen uker etter at Storbritannias Competition and Markets Authority godkjente eBay Classifieds ‘oppkjøp av Norges Adevinta.

eBay prøvde å fullføre en avtale på 9,2 milliarder dollar for å selge eBay Classifieds-virksomheten til Adevinta, men UK Competition and Markets Authority (CMA) ble involvert og likte ikke den potensielle reduksjonen i konkurransen om det britiske markedet. I følge CMA kan en transaksjon mellom eBay og Adevinta utgjøre en risiko for konkurransen i Storbritannia på grunn av høyere priser og færre valg for forbrukerne.

“Vi er glade for å fullføre transaksjonen mellom Adevinta og eBay Classifieds, ettersom kombinasjonen av disse to selskapene vil skape et ledende globalt online rubrikkannonseselskap. Ved å bli med i Adevinta har eBay Classifieds-virksomheten en enorm mulighet i fremtiden. Vi er optimistiske til at den samlede bredden av talent og erfaring Via den kombinerte porteføljen vil den gi merverdi til våre kunder, ansatte og aksjonærer. ”

– Jimmy Iannon, administrerende direktør i eBay

Gjennomføring av denne transaksjonen resulterer i netto kontantavkastning etter skatt på cirka 2 milliarder dollar. Når denne konverteringen er fullført, oppdaterer selskapet sine kapitalallokeringsplaner for 2021 ved å øke den estimerte tilbakekjøpet av aksjer fra 2,0 milliarder dollar til 5,0 milliarder dollar.

Selskapet ble enige om å redusere eierandelen i Adevinta til 33% eller mindre i løpet av de neste 18 månedene, som en del av løsninger det foreslo for å løse konkurranseproblemer som ble reist av østerrikske reguleringsmyndigheter. Inntektene fra denne reduksjonen vil bli bokført på en måte som er i samsvar med eBays prinsipper og mål for kapitalallokering.