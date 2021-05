Ebertola og Cummins kunngjør planer for Europas fjerde hydrogen-elektrolysør gigafabrik

Kara (ALK)

Denne teknologien dateres tilbake til 1920-tallet, da naturgassbommen på 1970-tallet gjorde dampmetanreformen billigere, spesielt i den kjemiske industrien.

Det er imidlertid den billigste og mest effektive formen for elektrolyse, spesielt når den drives av baselastkilder. Elektrolytt (elektrisk ledende medium) er en løsning av vann og kaliumhydroksid.

Protonoverføringsmembran (PEM)

Denne nye teknologien sies å være relativt dyrere og litt mindre effektiv enn ALK-elektrolysatorer, men tar raskt tak i begge ender.

PEM har mange potensielle fordeler som har ført til at teknologien spiller en nøkkelrolle i grønne hydrogenpiloter – den er rask i bevegelse og svært effektiv ved lave belastninger, dvs. den er svært egnet for variabel energiinngang fra vind- og solkraft. Den bruker også rent vann som elektrolytt, slik at kaliumhydroksid ikke krever utvinning og resirkulering; Det frigjør hydrogen ved høyt trykk, så kompresjon krever mindre energi; Det tar halvparten av plassen til sammenlignbare ALK-systemer.

Ulempen er at teknologien er dyrere, krever dyrere platina- og iridiumbelagte elektroder og ultratynne spesialplastmembraner – og sies å ha kortere levetid enn ALK-elektrolysatorer.

Elektrolyse av fast oksid (SOE)

Denne teknologien bruker faste oksider eller keramikk som elektrolytt, og deler høy temperatur damp (i stedet for vann) i hydrogen og oksygen.

Den fungerer mer effektivt enn ALK eller PEM, men krever en varmekilde, så den vil være ideell for bruk med ren strømproduksjon som genererer atomvarme, sol og geotermisk spillvarme. Lav temperatur varme fra industrielle prosesser vil fungere like bra.