Ecoxy – styrker nordisk ubemannet utslippsovervåking ved å motta sUAS -meldinger

Sandnus, Norge – Nordic er glade for å kunngjøre signeringen av en avtale om å kjøpe en eierandel på 100 prosent i Unmanned Ecoxy, som leder Norge

Leverandør av akkrediterte utslippsmålinger for skipsfarten og olje- og gassindustrien. Ecoxy er autorisert til å verifisere klimagassrapportering under EU ETS.

“Utslippssporing er en viktig del av vår virksomhet, og vi ser enorme vekstmuligheter på vei. Den nordiske dronen blir en ledende myndighet innen utslippssporing i Europa. Vi forventer flere forespørsler om vårt integrerte tilbud etter hvert som vilkårene håndheves,” sier Nut Rockwick , Administrerende direktør i Nordic Unmanned.

Ecoxy ble grunnlagt i 2003 og har fokusert spesielt på NOx -målinger siden introduksjonen

NOx linjer. Ecoxy har så langt fullført nesten 1200 målinger og har mangeårige relasjoner med miljømyndigheter i Norge, Sverige og Danmark, samt leverandører av rederier, motorbyggere og utslippsreduksjonstjenester i Norge, Sverige og Danmark. Det er den eneste norske leverandøren av godkjente utslippsmålinger for marinemotorer. Ecoxy er lokalisert i Moldova, Norge og har i dag 5 spesialister. Gjennomsnittlig avkastning de siste 3 årene er 11,6 millioner med en fast EBITDA -margin på 20%. 2021 er inntekt

NOK med 20% EPIDTA -margin forventes å overstige 13 millioner og vil bli integrert ubemannet av Norden med umiddelbar virkning.

Viktige materialer og teknologi

Godkjent eksosmåling av NOx, CO, UHC, PM, O2 og CO2

NH3 (Ammoniak) Uautoriserte målinger

Verifisering av klimagassutslipp

Måling av utslipp til luft fra kystanlegg

Erfaring med å jobbe med store industrikunder

“Oppkjøpet legger til attraktiv dataintelligens og tjenester til vår maritime virksomhet. Når vi utvider vårt nåværende tilbud for sporing av droneutslipp, som nå inkluderer verifisering og autentisering, ser vi at vi kan tilføre enda mer kundeverdi. Vi har som mål å være en leverandør , Sier Mr. Wick.

Selger Bjørn Haukebø, som fortsetter som administrerende direktør i Ecoxy.

“Nordic Unmanned International Access and Development Strategy gir den perfekte muligheten til å utvide Ecoxys virksomhet fra vår norske og nordiske plattform ved å forbedre vår teknologi, ferdigheter og bedre forretningsforhold..

Transaksjonen forventes å avsluttes snart, med 60 prosent i kontanter og 40 prosent i nordiske ubemannede aksjer, verdsatt til 12,5 millioner, ifølge styrets godkjenning. Ytterligere 7,5 millioner kroner vil bli betalt hvis spesifikke resultatmål oppnås i årene som kommer.

Nutroorwick, CEO Nordic Unmanned, +47 92 66 66 59, [email protected]

For å hjelpe både offentlige og private kunder med å bytte til ubemannet teknologi, tilbyr Nordic omfattende dataløsninger gjennom bransjeledende ekspertise. Fokuset er på å støtte klienter ved å samle tidssensitive data ved hjelp av ubemannet teknologi.

Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har kontorer i Sandness, Oslo og Frankfurt, og har raskt blitt et ledende selskap med virksomhet over hele Europa, og tilbyr ubemannede systemer og tjenester. Selskapet er DNV-GL ISO 9001-2015 sertifisert for drift, vedlikehold, salg, design, utvikling og produksjon av ubemannede systemer og sensorteknologier. Nordic Unmanned Euronext Development er notert i Oslo (NUMND).

For mer informasjon, besøk: https://nordicunmanned.com/