Ed Sheeran: Dette er den gode nyheten sangeren kunngjorde til fansen

Og 2. Ed Sheeran annonserte utgivelsen av et nytt album på torsdag, tre måneder etter utgivelsen av «-» (minus). Døpt «Høstvariasjoner», ventes den 29. september.

Det slutter aldri å forbløffe. Ed Sheeran, som for tiden er på turné med Math Tour, la ut en kort video på sosiale medier torsdag 24. august, hvor han annonserte at han vil gi ut et nytt album 29. september. Tre måneder etter utgivelsen av deres idols forrige opus, kunne ikke fansen hans forventet bedre nyheter.

«Autumn Variations», utgitt på Storbritannias eget plateselskap (Gingerbread Man Records), ble produsert av Aaron Dessner, gitarist og ikonisk medlem av The National Rock Band.

Høsten som inspirasjonskilde

«I fjor høst skjønte jeg at jeg og vennene mine gikk gjennom mange forandringer i livene våre. Etter sommervarmen roet alt seg, stabiliserte seg, smuldret opp, kom på hodet eller eksploderte. Da jeg gikk gjennom en tung periode kl. begynnelsen av fjoråret hjalp det å skrive sanger meg til å forstå følelsene mine og hva som foregikk. Det hjalp meg også å akseptere det,» forklarer Ed Sheeran, som lover et mer personlig verk.

Mannen som er anklaget for å ha plagiert Marvin Gayes «Let’s Get It On» sier at han fikk ideen til platen fra faren og broren før han vant rettssaken i New York i mai i fjor.

«(De) fortalte meg om en komponist ved navn Elgar, som komponerte et stykke kalt «Enigma Variations», der hvert av de 14 stykkene ble dedikert til en av vennene hans. Det var det som inspirerte meg til dette albumet. Da jeg spilte inn «Subtraction» med Aaron Tessner slo vi til med en gang. Vi skrev og spilte inn utrettelig, og dette albumet ble født ut av det samarbeidet. Jeg føler at han fanger høstens ånd briljant i lydene sine, og jeg håper alle elsker ham like mye som jeg gjør,» sier den 32 år gamle artisten, hvis nyheter er ventet.