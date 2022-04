Ed Sheerans alvorlige avgjørelse etter anklager om tyveri | Musikk

Den britiske popstjernen Ed Sheeran har sagt at han spilte inn alle låtskrivingsøktene sine for å unngå anklager om plagiering etter at han vant i retten over hiten «Shape of You» denne uken.

«Nå filmer jeg alt, alt er tatt opp,» sa den 31 år gamle musikeren i et BBC-intervju fredag. «Vi har klager på sangene, vi kan svare: her er båndet, se, du vil ikke se noe,» sa han. «For meg er den beste følelsen i verden gleden som følger med den første ideen når du skriver en god sang,» la han til. «Den følelsen, nå, den har blitt: «Å vent, la oss stoppe opp et øyeblikk.» Du tenker på det to ganger. «

Rettsdom

Onsdag avskjediget High Court i London to låtskrivere som angivelig stjal verdens bestselgende tittel «Shape of You» i 2017, og la ut 3 milliarder avspillinger på Spotify og nesten 6 milliarder visninger på YouTube. Dommer Anthony Jagaroli Jeg skjønte at han ikke kopierte noen del av sangen «O Why» (2015) av Sami Chokri og Ross O’Donoghue «med vilje» eller «uvitende»..

Ifølge dommeren er det «åpenbare likheter» mellom de to låtene, spesielt den lille pentadoniske skalamelodien, men «betydelige forskjeller» som «utallige låter fra pop, rock, folk og blues».

Tidligere klage

Dette er ikke første gang en artist er siktet for plagiering. For eksempel inngikk han en økonomisk avtale i USA med lærere som anklaget ham for å ha stjålet sangen «Amazing» under tittelen «Photo», noe han angret på. «Etter det spilte jeg ikke «foto», jeg sluttet å spille det og på en måte følte jeg meg skitten,» sa han til BBC. READ Deltaker, MK2 Films, Endeavour Content Group 'Costa Brava, Libanon

