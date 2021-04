Ed Woodward vil velge Manchester Uniteds neste administrerende direktør før han slutter

Ed Woodward vil velge Manchester Uniteds administrerende direktør ‘før han forlater posten på Old Trafford.

Uniteds konserndirektør vil trekke seg senere i år.

Det kom midt i et alvorlig tilbakeslag for den splittede European Super League, med United som signerte med fem andre engelske klubber involvert tirsdag kveld før de trakk seg.

Ed Woodward blir Manchester Uniteds neste konsernsjef før han trekker seg som klubbens visepresident senere i år.

Woodward snakker med United-eier Avram Glaser før kampen mot Barcelona

Men da Woodward var klar til å forlate United etter 16 år, ble The Manchester Evening News Report Han vil velge hvem som vil vinne etter ham.

De tre siste personene i rollen som administrerende direktør eller visepresident – Woodward, David Gill og Peter Kenyan – er alle utnevnt fra Uniteds maktstruktur.

På det nåværende stadiet spiller administrerende direktør Richard Arnold den samme rollen som han hadde før han erstattet Woodward Kill med klubben. I praksis Konsernsjef i 2013.

Cliff er økonomisjef for Grandmothers Club, mens fotballdirektør John Murdoch vil gjøre flere overføringer enn Woodward i sommer.

Woodward overtok som visepresident i Management i 2013, kort tid etter at Sir Alex Ferguson trakk seg som administrerende direktør.

Woodward avbildet med United-teamets administrerende direktør Richard Arnold (til venstre) i fjor

United fotballdirektør John Murdoch (til venstre), filmet med teknisk direktør Darren Fletcher, har ansvaret for overgangene i sommer

Matt Judge, direktør for fotballforhandlinger, vil være ansvarlig for å sortere ut kontraktene til eventuelle spillere.

Woodward går ut med en viss stædighet og sa at mange ansatte i United har blitt ‘koblet fra’ og at han har ‘tatt en kule for Glaser-familien’ over den mislykkede Super League-ideen, som han virkelig er imot.

Imidlertid er det en oppfatning at Woodward ‘undervurderte’ tilbakeslaget til fansen, og det er kjent at han gjorde domsfeilen.

United blir nummer to i Premier League denne sesongen, og til tross for at de på en eller annen måte er bak mester Manchester City, kan de fortsatt vinne UEFA Europa League.

Etter søndagens ligabesøk i Leeds United, vendte mennene til Ole Gunner Soulschair oppmerksomheten mot første etappe i Europa League semifinalen mot Roma torsdag.

Angry Man United-fans går inn på treningsområdet deres i protest mot Glaser-familien