Eddie Mitchell hyller vennen Johnny Holiday

I sitt portrett vender journalisten Audrey Crespo-Mara først tilbake til Dalியres siste øyeblikk. Eddie Mitchell håpet å tilbringe sine siste øyeblikk med vennen sin “i to eller tre dager” før han døde. Et møte som ikke på noen måte blir avbrutt av de nære Johnny, Laticia i spissen. “Jeg, på familienivå, har aldri hatt noen begrensninger “,” sa han. Eddie Mitchell bekrefter sju til åtte på TF1 før han beskriver dette unike øyeblikket. “Han så på en film… Vi snakket ingenting. Vi snakker ikke. Han ville se en film og samtidig legge seg, sove og slappe av. Han har ingen styrke og jeg vil ikke irritere ham. Så jeg ville la ham være i fred, jeg ville la ham være i fred.

“Jeg synes til og med det er veldig sykt.”

“Hva ville du sagt til vennen din, broren din, når du vet at tiden begynner å renne ut? Forteller vi ham for eksempel mer enn vi elsker ham? “, spør TF1-journalisten ham. “Men han vet det! , Rocker svarer. Hvis vi er her, er det fordi vi liker det. Unødvendig å si, det er for mye. Dette er en stasjonsroman … ” Så snakket den unge mannen om problemene med statuearvingen. “Jeg tror han ikke la merke til det bevisst. Fordi han hadde et annet problem, var det hans overlevelse. Så, bak ham, si farvel! “, Sangeren nevner. “Ble minnet hans iscenesatt av Laticia? Så for å balansere Audrey Crespo-Mara, postume album, hyllestkonsert eller statue. “Ingenting! Jeg er ikke interessert i det!” Han er uansett litt irritert over situasjonen, sier oversetteren av On the Road to Memphis. “Snart vil de ha den på seg, jeg vet ikke ஒரு en fjær i rumpa, hengende overalt… Jeg bryr meg ikke. Jeg synes til og med det er veldig sykt.”