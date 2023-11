Eddy Merckx på «The Friends of Then»: «Hvis jeg var 16 i morgen, ville jeg gjort det samme»

Alle sammen mimret de om denne tiden i klassen med noen de noen ganger hadde et kallenavn for.Piccolo Pedalbåt«. Opprinnelig beskrevet som Yaro Ganske stilleImidlertid delte de hendelsesøyeblikk.

Allerede i sportsbettingsenteret

Gjerne på deres nivå, han og hans følgesvenner Satser på deres sportsbegivenheter. Eddy Merckx organiserte løpene han møtte Sykkel En av kameratene hans kjørte bil Moped. Allerede begavet på den tiden, klarte han det Vinn hver gang !

Kan Eddy Merckx ha hatt en karriere innen fotball?

Da han var ung, Han elsket også fotball. Han spilte til og med der hver torsdag ettermiddag I sjette klasse. henne Gymnastikklærer Husket av Athénée Royal d’EtterbeekHan skilte seg ut fra mengden På banen, spesielt under en fotballkamp med forferdelig vær.

Han scoret alle målene og vi vant. […] Han var den eneste som rykket frem og de andre ble oppløst. Så jeg sa til meg selv: «Det er bare naturen.»

Fortsatt, Han var ikke utholdende Av en morsom grunn: Han hadde mistet identitetskortet sitt, som var avgjørende for å spille en kamp med en klubb. Fordi det var for dyrt kunne han ikke gjøre det igjen, så han gikk over til basketball og satset til slutt på sykling.

En due for en hjelm

En av hans følgesvenner nevnte også en annen spesifikk historie, som allerede beviste viktigheten av sykling i livet hans. En dag kom Eddy Merckx for å se ham Han byttet ut et par duer med en venns sykkelhjelm. År senere dukket denne karen opp «barnebarn sønn«Duer Spørsmål i klassenVenner das».