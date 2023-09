Eden Hazard er ikke den eneste belgieren uten klubb: Femten tidligere landskamper har også blitt rammet

Han har ikke annonsert det ennå. Det burde han aldri gjøre. Foreløpig anses Eden Hazard i alle fall som «uten klubb». Kontrakten hans i Real Madrid ble sagt opp for tolv måneder siden og etter at han høflig takket nei til noen tilbud i sommer.

Eden Hazard er imidlertid ikke den eneste belgieren i denne situasjonen. Det er heller ikke eks-internasjonalen. Noen avviste tilbudene, andre fikk dem rett og slett ikke. Her er en rask oversikt over disse eks-Red Devils, ex-Imps eller ex-ungdomsvalgte – kjente og mindre kjente – som nå er «uten jobb».

Tre tidligere røde djevler

Radja Naingolan Mest populær på listen. «Hvis jeg fortsatt er uten klubb, er det et spørsmål om alder og penger. Venter på det rette forslaget», Han ga løftet i et intervju med ReteSport i begynnelsen av september. Etter en gjennomsnittlig avslutning på sesongen med SPAL i Serie B, aksepterte Ninja fortsatt en (endelig?) utfordring i en alder av 35. «Til tross for min alder kan jeg gi mye mer til klubber. Jeg har ingen grunn til å tro noe annet. I mellomtiden tok den tidligere Red Devil (30 landskamper) padlen mer seriøst med tidligere lagkamerater som Daniele de Rossi eller Daniele Conti.

Nainggolan, beundret i Roma, gir sin mening om ankomsten til Romelu Lukaku: «Hvis han føler seg elsket, har han mye å gi …»

Han kunne hatt en flott karriere i Italia. Luis Pedro Cavanda (2 landskamper) Etter sin debut i Lazio i 2010, var på vei mot en mye bedre skjebne. Trolldommene hans på Trabzonspor inspirerte senere Galatasaray. I sin første sesong i Tyrkia overbeviste høyrebacken Mark Wilmots om å kalle opp Devils. Men det som skjedde videre viste seg å være mer komplisert. Selv om han prøvde å starte på nytt fra Standard (2018-2020), befant Kawanda seg uten klubb på slutten av 2019-2020-sesongen. Neuchâtel Xamax tilbød ham bare en kontrakt i 2022, med tiden hans i Sveits begrenset til seks opptredener på grunn av ulike fysiske plager. Som 32-åring ser han nå etter en annen utfordring.

Yassin El Ghanassi (33 år) Jeg smakte bare Red Devils to ganger i 2011. Tolv år senere og etter å ha opplevd en tumultarisk reise – 9 klubber (i Norge, Ungarn, Hellas, De forente arabiske emirater eller Saudi-Arabia) og noen få håp om fart – står eieren av La Louvière uten kontrakt. juli 2022 og har vært det siden han dro fra Zakynthos.

Fire tidligere imps

En reise av Charlie Musonda Jr (26 år) har ikke vært lett. En spesielt alvorlig skade i 2018 kuttet karrieren hans med nesten fire år. Den tidligere Chelsea-spilleren trodde han skulle fortsette i Levante (spansk D2) i sesongen 2022-2023, men kontrakten hans ble til slutt sagt opp for en måned siden.

En annen tidligere stor troende: Andy Kawai (27 år). Den tidligere Anderlecht-spissen har også returnert til Spania de siste sesongene. Imidlertid klarte han ikke å vinne både D2 og D3. Utgitt av Cultural Leonesa i juni i fjor, ser han nå etter en annen mulighet.

Andi Kavaya har gått gjennom en rekke kamper siden han forlot Belgia: «På kvelden tenkte jeg på å reise, og om morgenen våknet jeg motivert igjen»

To andre tidligere belgiske ektefeller – begge fra Standard – er uten jobb i dag: Danilo (33 år gammel), en av de to sønnene til Vamberto uten klubb fra sommeren 2022, og Joachim Van Damme (32 år), utlånt til Beveren (D2) av Standard forrige sesong. Han spilte bare fire kamper i standardjakken.

De åtte andre er tidligere landskamper

Stort løfte om å fortsette treningen i Manchester United (2015-2018). Indie Bunen (24 år) tilbrakte fem anstendige sesonger i Oostende (75 kamper), men svakheten hans tillot ham ikke å eksplodere. Den tidligere U19-landskampen ble ikke forlenget på slutten av forrige sesong. François Marquette (28 år, ex-standard, Mouscron og Wasland) og Enes Chaklik (32 år gammel, eks-Charleroi og Mouscron) ble løslatt av sine respektive klubber FC Craiova og Atanaspor i sommer. Samme regel Mackie Nkombo (28 år gammel), gikk også gjennom de belgiske U19-ene utgitt av Messina (italiensk D3).

De fire siste ble stoppet på den belgiske U18- eller U17-etappen og klarte ikke å leve opp til forventningene: Adrian Bongiovanni (24 år gammel, ex Monaco, Cercle, S16 og Charleroi B) Emmanuel Matuda (21, eks-PSV og Groningen), Ayrton Mbogo (25, Ex-Standard, Union SG, Peersat) og Chris Kalulika (21, eks-Anderlecht, Helmand Sport). Til tross for deres unge alder, har karrieren deres nylig tatt av. Skyld på spillernes egne valg, underprestasjoner eller ulike problemer. De håper alle å finne en arbeidsgiver nå.

Charleroi signerer Adrien Bongiovanni snart? Han scoret nesten… halvparten av målene i N1