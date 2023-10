Eden Hazard skal endelig spille fotball igjen! – Hele fotballen

Store nyheter for fotballfans: Eden Hazard vil bruke stegjern igjen. Ikke i en offisiell kamp, ​​men til en gallakamp i Calais, hvor han virkelig strålte fra Lille.

Mysteriet henger fortsatt i fremtiden«Eden HazardSelv om mange egentlig ikke ser det komme, er det åpenbart at den tidligere Røde Djevelen kommer til å henge opp støvlene og trekke seg til tross for at han ikke har spilt på flere måneder.

Noen optimister klamrer seg imidlertid fortsatt til det minste tegn på at Eden fortsatt har driv og lyst til å spille fotball. Så de vil være over månen: 18. oktober vil Eden Hazard være æresgjest på Solidarity Match i Calais, til fordel for Yellow Peas, en solidaritetskampanje som har kjørt siden 1989 til fordel for franske sykehus.

Hazard vil spille der som en del av et variert Club de France-lag omgitt av stjerner, inkludert en annen tidligere Diable Daniel van Buiten, men også den franske treneren og verdensmesteren fra 1998 Didier Deschamps, hans tidligere lagkamerater i LOSC, Yohann Gabé og Mathieu Debuchy. Eller den franske MMA-fighteren Cyril Kane.

Et steinkast fra Calais Lille ser vi for oss at både nordlige og belgiske supportere vil strømme til Stade de l’Pope. Også et spørsmål om leppene: Vil Eden Hazard avsløre fremtiden sin?