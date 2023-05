EDF. Etterlyser praksisplasser i Norge

Det franske laget avslutter sine forberedelser denne uken i Oslo, Norge. Denne siste leiren avsluttes med to oppgjør mot Norge, som deltar i verdenselitens gruppe B. Her er listen over spillere valgt ut av Philippe Posen til denne siste forberedelsesleiren før verdensmesterskapet.

Bildekreditt: 5teven Pic5

Blues» forberedelseskalender til VM

Fredag ​​21 april: sveitsisk 2-1 Frankrike (1-0; 1-1; 0-0)

sveitsisk (1-0; 1-1; 0-0) Lørdag 22. april: sveitsisk 6-0 Frankrike (2-0; 1-0; 3-0)

sveitsisk (2-0; 1-0; 3-0) Fredag ​​28. april: Frankrike 4-3 Slovenia (2-1; 1-1; 1-1)

Slovenia (2-1; 1-1; 1-1) Lørdag 29. april: Frankrike 2-1prl Slovenia (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)

Slovenia (0-1; 0-0; 1-0; 1-0) Fredag ​​5. mai: Norge – Frankrike (19.00 i Norge)

Norge – (19.00 i Norge) Lørdag 6 mai: Norge – Frankrike (16:00 i Norge)

Alle treningskamper vil bli sendt på Fanseat.

Blues Calendar (FIN) på Tampere World Cup

Lørdag 13. mai : Frankrike – Østerrike (kl. 11.20)

: – Østerrike (kl. 11.20) Søndag 14. mai : Frankrike – Danmark (15:20)

: – Danmark (15:20) tirsdag 16. mai : Frankrike – Ungarn (19:20)

: – Ungarn (19:20) onsdag 17 mai : Finland – Frankrike (19:20)

: Finland – (19:20) Lørdag 20. mai: Sverige – Frankrike (19:20)

Sverige – (19:20) Søndag 21. mai: oss- Frankrike (19:20)

oss- (19:20) Tirsdag 23. mai: Tyskland – Frankrike (11:20)

Tider er angitt på fransk